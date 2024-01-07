Samanyolu Haber /Spor / Arda Güler Real Madrid'de siftah yaptı /07 Ocak 2024 10:27

Arda Güler Real Madrid'de siftah yaptı

Real Madrid, İspanya Kral Kupası son 32 turunda deplasmanda karşılaştığı Arandina'yı 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi. Milli Futbolcu Arda Güler karşılaşmada ilk kez Real Madrid forması ile sahaya çıktı.

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İspanya Kral Kupası son 32 turu maçında Real Madrid, Arandina deplasmanına konuk oldu. Real Madrid sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi. Real Madrid ikinci yarıda bulduğu gollerle galibiyete uzandı.

Real Madrid'e galibiyeti getiren golleri 54. dakikada penaltıdan Joselu, 55. dakikada Brahim Diaz ve 90. dakikada Rodrygo attı. Arandino'nun tek golünü 90+4'te Nacho Fernandez kendi kalesine attı.

Gözler ise sakatlıklar sebebiyle uzun süredir forma şansı bulamayan Arda Güler'in üzerindeydi. Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk kez sahaya çıktı. 
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