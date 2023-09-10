Arda Güler sahalara ne zaman dönecek? En net tarih verildi

Dünyanın en genç yıldız oyuncusu Arda Güler, Real Madrid’e transferi sonrası çıktığı antrenmanlarının birinde sakatlanmıştı. Sezon öncesi sakatlanan ve ameliyat edilen Arda Güler’in ne zaman yeşil sahalara döneceği konusunda net bilgi verildi.





Fenerbahçe’den Real Madrid’e transfer olan ancak sezon öncesi sakatlanan Arda Güler’den iyi haber geldi.





ARDA GÜLER NE ZAMAN OYNAYACAK?

NTV’nin İspanyol basınından aktardığına göre Arda Güler, 27 Eylül’deki Las Palmas maçında sahada olacak.





Sezon öncesi hazırlık kampı için takımla birlikte ABD’ye giden Arda Güler 21 Temmuz’daki antranmanda sakatlanmıştı. Kontrollerin ardından ameliyat olan Arda Güler’in en az 2 ay sahalardan uzak kalabileceği belirtilmişti.