Arda Güler Süper Kupa yarı finalinde kadroda

Gazete Duvar'da yer alan habere göre Real Madrid'in 18 yaşındaki yıldızı Arda Güler sakatlıklardan kurtuldu, Süper Kupa maçında da kadroya girdi.



Real Madrid'in 10 Ocak Çarşamba günü Suudi Arabistan'daki Al-Awwal Stadyumu'nda Atletico Madrid ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.



Kulübün açıkladığı kadro şöyle: Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Nacho, Fran Garcia, Rüdiger, Mendy, Carrillo, Tobias, Bellingham, Toni Kross, Luka Modric, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Ceballos, Arda Güler, Mario Martin, Nico Paz, Vinicius Junior, Rodrygo, Joselu ve Brahim Diaz.



Diğer yarı final maçında ise Barcelona ile Osasuna karşılaşacak. Final maçı pazar günü oynanacak.