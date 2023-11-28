'Arda Turan, otomotiv sektöründeki bir iş insanından borç aldı'

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, Hukukçu Bışar Özbey, tv100.com yazarları Hacı Yakışıklı ve Barış Yarkadaş ve Siyasal İletişimci Ferhat Murat, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'na konuk oldu. Ferhat Murat, Arda Turan'a yönelik dikkat çeken kulis bilgisini canlı yayında aktardı.



Ferhat Murat'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:



"İŞ İNSANINDAN 4 MİLYON DOLAR BORÇ ALDI"



"Bu işte kaybedenler kim? Arda Turan. Arda Turan 13 milyon 900 bin dolar yatırıyor. Hatta gidiyor 4 milyon dolar birinden borç alıyor. Borcu veren kişiyi de biliyorum. Onun ismini zikretmeyelim şu anda.



Otomotiv sektöründeki bir iş insanından borç aldı. Arda Turan, ‘Ben bir işin içerisine gireceğim, arsam var 4 milyon dolar değerinde. Onu şu an hızlıca satamıyorum. Sen bana hemen borç ver, satınca sana geri ödeyeceğim’ diyor. 4.5 milyon doları geri alıyor, faiz olarak."