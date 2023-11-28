Samanyolu Haber /Politika / İYİ Parti'den istifa eden Beker, AKP'ye mi geçecek? /28 Kasım 2023 09:18

İYİ Parti'den istifa eden Beker, AKP'ye mi geçecek?

Ankara Milletvekili Adnan Beker, geçtiğimiz hafta İYİ Parti'den istifa etmiş ve istifanın ardından Beker'in AKP'ye geçeceği iddiaları ortaya atılmıştı. Beker'den açıklama geldi.

SHABER3.COM

Bizim TV Genel Yayın Yönetmeni Şaban Sevinç, hukukçu Bışar Özbey, tv100.com yazarları Hacı Yakışıklı ve Barış Yarkadaş, iletişimci-yazar Ferhat Murat, tv100 Ankara temsilcisi Deniz Gürel, Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı'na konuk oldu. Geçtiğimiz hafta istifa eden Ankara Milletvekili Adnan Beker, Gürel'e konuştu.

ADNAN BEKER'İN DENİZ GÜREL'E ÖZEL AÇIKLAMASI ŞU ŞEKİLDE:

Sayın Meral Akşener'in bir otelde fuhuş yaptırıldığına dair isim vermeden yaptığı açıklamaların ardından Fetövari taktiklerle bu olayla ilgili beni ilişkilendiren şeref yoksunu insanlarla ilgili TBMM çatısı altında yaptığım çağrının ardından bugün İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu açıklama yaptı. Sayın Akşener’in işaret ettiği kişinin Adnan Beker'le ne ilgisi var?" dedi. Keşke bu açıklamaları bu iğrenç iftiralar tarafıma atılmadan ailemi sevdiklerimi üzmeden yapsalardı ben de konuşmasaydım.

"BUGÜN EMEĞİ OLMADAN MAKAM SAHİBİ OLANLAR HAKKIMIZDA KONUŞUYORLAR"

Ben Sayın Akşener'in şu an yanında olanlar yanında değilken yanındaydım. Yola çıktığında yanında ilk olanlardan biri bendim. Bugün emeği olmadan makam sahibi olanlar hakkımızda konuşuyorlar. Bizim Ankara’da nasıl bir çalışma yaptığımızı başta Ankara olmak üzere Türkiye biliyor.

"AKP'YE GEÇECEK Mİ?"

Gürel'in "Hakkınızda AK Parti'ye geçebileceği yönünde iddialar var, şimdi ne yapacaksınız?" sorusuna Beker "AK Parti'de çok sevdiğim dostlarım var. Ötesini Allah bilir... CHP’de kıymetli dostlarım var. Ancak orada siyaset yapmam" yanıtını verdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İYİ Parti'den istifa eden Beker, AKP'ye mi geçecek? Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:16:27