Samanyolu Haber /Gündem / Arınç'tan Albayrak göndermeli cevap: Başkaları gibi Twitter’dan, Instagram’dan istifa etmem /23 Kasım 2020 18:31

Arınç'tan Albayrak göndermeli cevap: Başkaları gibi Twitter’dan, Instagram’dan istifa etmem

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bülent Arınç'tan istifa açıklaması

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyesi Bülent Arınç’ın Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş hakkındaki sözlerini eleştirmesinin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Arınç’ın istifa ettiğine yönelik haberlerin ardından Posta gazetesi yazarı Murat Çelik’in Arınç ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Arınç, Çelik’e “duygusal bir insan” olduğunu söyledi ve “Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı” ifadelerini kullandı.

Arınç’ın görüşmede söylediklerini Twitter’dan paylaşan Çelik şu ifadeleri aktardı: 

Ben duygusal bir insanım. Dünkü konuşma beni çok rencide etti. Sayın Cumhurbaşkanı çok ağır bir konuşma yaptı. İstifa ettiğim yönünde bazı söylentiler çıkmış ama şu an için bu doğru değil. Bülent Arınç ile telefonda görüştüm. Açıklamaları şöyle: Ben başkaları gibi Twitter’dan, Instagram’dan istifa etmem. Oluşan durumla ilgili, Sayın Cumhurbaşkanı ile bizzat görüşmeyi bekliyorum. Cumhurbaşkanı bugün İstanbul’daymış. Programı yoğun. Dolayısıyla bugün görüşemedim. Sanırım yarın Ankara’da olacak ve görüşebiliriz diye düşünüyorum. Kendisiyle görüştükten sonra gereken neyse onu yapacağım. Gelişen şartlar altında o konuşmayı yapmaya neden ihtiyaç duyduğunu kendisinden dinlemek isterim. Kendisinden dinledikten sonra, "O konuşmanın muhatabı bendim. Bu durumda buyurun istifa mektubumu” diyebilirim. Benim üzerimden hem Sayın Cumhurbaşkanımız’ın hem de Yüksek İstişare Kurulu’nun (YİK) yıpratılmasına izin vermem. Bana yakışmaz. Daha önce de bazı açıklamalarım üzerine “Bunları söyleyen birinin YİK’te ne işi var” türünden yorumlar yapanlar oldu. Oysa benim yapacak daha çok işim var. Ama öyle bir noktaya gelir ki bazen, orada kalmaktansa gitmek daha yerinde olur.
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