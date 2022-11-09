Samanyolu Haber /Dünya / Arizona’da seçime gölge mi düştü? /09 Kasım 2022 11:21

Arizona’da seçime gölge mi düştü?

ABD’de ara seçimlerin çekişmeli geçmesinin beklendiği Arizona eyaletine bağlı Maricopa County’de elektronik oy sayma makinelerinde yaşanan teknik sorun usulsüzlük iddialarını ve söylentilerini körükledi. Seçim yetkilileri sorunun bazı makinelerde çözüldüğünü belirtti.

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Yetkililer bazı makinelerin oy pusulalarını okuyamadığını, sorunun Maricopa County’deki oy kullanma merkezlerinden yüzde 20’sini etkilediğini belirtmişti.

Seçim yetkililerine göre sorun pusulaların sayım makinelerine tam yerleşmemesinden kaynaklandı.

Maricopa County seçim yetkilisi Stephen Richer sorunu çözmeye çalıştıklarını ve yaşanan teknik soruna rağmen oyların tamamının sayılacağını vurguladı.

2 saatte 40 bin tweet paylaşıldı

Seçim yetkililerinin oyların sayımı konusunda güvence vermesine rağmen, ara seçimde usulsüzlük olduğu yönünde söylentiler sosyal medya platformlarında hızla yayıldı.

Seçim güvenliği konusunda araştırmalar yapan Seçim Bütünlüğü ortaklığı adlı kuruluş, Arizona’da yaşanan sorunlarla ilgili yalnızca 2 saat içinde 40 bin tweet paylaşıldığını gözlemlediklerini kaydetti.

Maricopa County seçim yetkilisi Stephen Richer de 2020’deki başkanlık seçimini Demokrat Joe Biden’ın kazandığını reddedenlerin ve komplo teorilerine destek verenlerin yaşanan teknik sorunu kötüye kullanacağı öngörüsünde bulunmuştu.

Teknik sorun, özellikle eski Başkan Donald Trump’ın Truth Social adlı sosyal medya platformunda konuya ilişkin bir mesaj paylaşmasının ardından, Arizona’daki Cumhuriyetçi seçmenler arasında ara seçimde usulsüzlük olduğu yönünde bazı söylentileri körükledi.

Trump paylaştığı mesajda, “Arizona’da oy makinelerinin ağırlıklı olarak Cumhuriyetçi/Muhafazakar bölgelerde düzgün çalışmadığına ilişkin haberler geliyor. Yine mi? Halk buna izin vermeyecek!” ifadelerini kullandı.

Sorun yazıcı ayarlarının değiştirilmesiyle çözüldü

Maricopa County yetkilileri, sorundan 60 makinenin etkilendiğini ve bölgede 17 makinede sorunun yazıcı aylarının değiştirilmesiyle çözüldüğünü kaydetti.

Demokrat Başkan Joe Biden 2020 seçimlerinde 12 bin oy farkla Arizona eyaletini kazanmıştı.

Eyalet eski Başkan Trump ve destekçilerinin seçimlerde usulsüzlük yapıldığı iddialarında önemli rol oynamıştı.
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