Arjantin Devlet Başkan Yardımcısına yolsuzluktan 12 yıl istendi

2019 yılında Kirchner’e karşı açılan dava, kendisi ve yine eski devlet başkanı olan eşi Nestor Kirchner’in Austral Construcciones adlı bir inşaat şirketinin sahibi oldukları ve daha sonra kamu ihaleleri alarak 38 milyon Euro bedelinde bir yolsuzluk yaptıkları iddiası üzerine başladı.







Mahkeme 5 Eylül’de başlayacak ve nihai karar bu yılın sonunda açıklanacak.





Cristina Fernandez de Kirchner 2007 ve 2015 arasında iki dönem devlet başkanlığı yaparken, koltuğu 2003 ve 2007 arasında devlet başkanlığı yapan eşi Nistor Kirchner’den devralmıştı. Nestor Kirchner’in 2010 yılındaki ölümüne kadar ikilinin Arjantin’i beraber yönettiği söyleniyordu. Cristina Fernandez, 2019’da eski kabine şefi Alberto Fernandez’in devlet başkanı seçilmesinin ardından, başkan yardımcılığı görevine getirilmişti.





Son yıllarda Cristina Kirchner’in adı rüşvet, kara para aklama, adaleti engelleme ve devlete spekülatif zarar verme gibi bir düzine davaya karıştı. Şimdiye kadar hakkında açılan davaların yarısından beraat etti. Şu anda en ileri düzeyde olan bu dava da dahil olmak üzere 5 dava halen devam ediyor.







Görev süresi bitene kadar tutuklanamayacak

Kirchner suçlu bulunursa, başkan yardımcılığı görevinin son bulacağı Aralık 2023’e kadar tutuklanamayacak. Bu da Kirchner’in avukatlarına kararı temyize götürmek için zaman tanıyacak ve dava muhtemelen Yüksek Mahkeme’ye ulaşmadan önce yıllarca sürecek.





Ancak daha önceki yolsuzluk iddiaları reddedildiği için alt mahkemelerde verilecek bir mahkumiyet kararı Kirchner’e karşı ilk büyük yasal işlem olacak ve bu da Arjantin hükümetinin istikrarını ve güvenilirliğini daha da azaltacak.







