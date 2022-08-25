Almanya doğalgaz krizine hazırlanıyor: Tedbirler eylülde başlayacak

Doğalgaz kıtlığı sebebiyle gelecek kış soğukta kalmak istemeyen Almanya, eylül başından itibaren sıkı bir enerji tasarruf planını uygulamaya koyacak. Federal Hükümet, kamu ve özel kesimi kapsayan geniş bir enerji tasarruf planı kararlaştırdı. Plan, Federal Meclis ile Temsilciler Meclisi'nde kabul edildikten sonra yürürlüğe girecek.







Gelecek iki yıl içinde yüzde 20 enerji tasarrufu planlayan Federal Hükümet'in tasarruf paketine göre kamu binaları en fazla 19 derece ısıtılacak. Ayrıca, kamu binalarının koridorları, teknik odaları ve holleri hiç ısıtılmayacak. Okullar, hastaneler ile yaşlı yurtlarında ısıtma sınırlaması yapılmayacak. Yine kamu binalarında tanıtım ve estetik amaçlı ışıklandırmalara son verilecek.





MAĞAZA, DÜKKAN VİTRENLERİ GECE AYDINLATILMAYACAK

Özel kesimi kapsayan en büyük kısıtlama, mağaza, dükkan ve diğer işyerlerinde gece vitrin aydınlatmasına geliyor. Buna göre bu yerlerin vitrinleri, 22 ile 06 saatleri arasında aydınlatılmayacak. Buna ek olarak bu yerler, kapılarını sürekli açık tutamayacak. Evlerdeki özel havuzlar da doğal gaz ve elektrikle ısıtılmayacak. Bunun dışında evlerde enerji tasarrufu için Federal Hükümet, şimdilik halka çağrı yapmakla yetindi. Federal Hükümet'in tasarruf planı, kömür ve akaryakıt taşıyan trenlere yol önceliği sağlanmasını da öngörüyor. Bu durumda yolcu trenleri, enerji taşıyan yük trenlerini bekleyecek, bu da yolcu tren seferlerinin aksamasına yol açabilecek.





'ULUSAL BİR ÇABA GEREKİYOR'

Tasarruf planını açıklayan Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck, enerji tasarrufunda daha yolun başında olduklarını söyledi. Habeck, “Devlet, özel kesim ve tüm toplum kesimleri olarak ulusal bir çaba göstermemiz gerekiyor” sözleriyle enerji tasarruf planına destek ve katkı istedi. Bakan, şimdiye kadar aldıkları tedbirlerle geçen beş yıla göre yüzde 5 ile 8 arasında enerji tasarrufu sağladıklarını bildirdi. Eylül başında yürürlüğe girecek planının gelecek mart ayına kadar yüzde 2 ile 2,5 arasında tasarruf hedeflediğini belirtti.





ENERJİ TASARRUF PLANINA FARKLI TEPKİLER

Almanya Perakende Satıcılar Birliği (HDE) Başkanı Stefan Genth, mağaza, dükkan ve diğer işyerlerinin vitrinlerine gece aydınlatma sınırlamasına karşı çıktı. Funke Medya Grubu'na konuşan Genth, gece vitrin aydınlatması ile kentlerde güvenliğe katkıda bulunduklarını, böylece sosyal sorumluluk üstlendiklerini söyledi. Perakende satıcıların ısıtma ve soğutmadan tasarruf ederek enerji tasarrufuna katkı sağladığını savundu.





Aşırı sağcı Almanya için Alternatif Partisi (AfD), Twitter üzerinden tasarruf planını, “Almanya, yeşil eğitim kampı oluyor” sözleriyle eleştirdi. Burada “Yeşil” ile kastedilen, tasarruf planını hazırlayan Yeşiller Partili Federal Ekonomi Bakanı Robert Habeck. Alman Çevre Koruma (Deutsche Umwelthilfe) kuruluşu, tasarruf planının iyi bir başlangıç, ancak yetersiz olduğunu savundu. Daha fazla enerji tasarrufu için eski binaların ısı yalıtımının hızlandırılmasını istedi.





KANADA İLE ALMANYA ARASINDA YEŞİL HİDROJEN ANLAŞMASI

Öte yandan, Rusya'nın doğal gazına bağımlı olmaktan kurtulmak isteyen Almanya, Kanada ile yeşil hidrojen anlaşması imzaladı. Anlaşma, 2025'den itibaren Kanada'nın Almanya'ya yeşil hidrojen sevkini öngörüyor. Federal Ekonomi Bakanı Habeck ve şirket temsilcileriyle Kanada'da bulunan Federal Başbakan Olaf Scholz, “Kanada ile işbirliğimizi stratejik bir düzeye yükselttik” sözleriyle anlaşmayı değerlendirdi. Kanada Başbakanı Justin Trudeau ise anlaşmayı, geleceğe yönelik tarihi bir adım olarak niteledi. Almanya, Kanada'dan sıvı doğal gaz almayı da planlıyor.