Arjantin'de aşırı sağcı Milei dönemi başlıyor... 'Kaos geliyor'

Arjantin'de sıradışı çıkışlarıyla dikkat çeken aşırı sağcı Javier Milei'nin yıllardır yüksek enflasyonla boğuşan ülkeyi nereye taşıyacağı konusunda tartışmalar hız kazandı.



Latin Amerika'nın 3. en büyük ekonomisi olan ülkede Merkez Bankası ve birçok bakanlığı kapatma sözü veren ve dolarizasyonu savunan Milei'nin sürpriz seçim zaferi ülkeyi yıllardır esir alın belirsizliği daha da artırdı. Halk, yarın yemin ederek göreve resmen başlayacak aşırı sağcı lider öncülüğünde ülkenin ne yöne ilerleyeceği konusunda astrologları bile dinler hale geldi.



Ülkenin en tanınmış astrologlarından Gael Policano Rossi, gelecek sene Arjantin'de neler olabileceğini görmekte kendisinin de zorlandığını söyleyerek "Kaosun yaklaştığını görüyorum" dedi. Yıldızların ülke için büyük karmaşaya işaret ettiğini söyleyen Rossi, "Şimdi her şeyi parçalayacağını söyleyen birini seçtik. Adam yürüyen testere" dedi.



'KENDİSİ BİLE BİLMİYOR'



Siyasi analist Moisés Naím ise, Milei'nin bile bundan sonra olacaklara henüz karar vermediğini söyledi.



Birçok siyasetçi ise ülkede yükselen aşırı sağın benimseyeceği politikalardan ve belirsizliğin ekonomik krizi derinleştirmesinden endişeli.



Öte yandan siyaset uzmanları, Milei'nin seçim sonrası söylemlerini yumuşattığını ve muhtemelen peso yerine doları resmi para yapma vaadinde geri adım atacağını düşünüyor.