Samanyolu Haber /Dünya / Arjantin'de aşırı sağcı Milei dönemi başlıyor... 'Kaos geliyor' /09 Aralık 2023 19:39

Arjantin'de aşırı sağcı Milei dönemi başlıyor... 'Kaos geliyor'

Latin Amerika'nın 3. en büyük ekonomisi Arjantin'de seçimin sürpriz galibi Javier Milei yarın resmen göreve başlıyor ancak herkes, ekonomik krizdeki ülkenin geleceği konusunda endişeli.

SHABER3.COM

Arjantin'de sıradışı çıkışlarıyla dikkat çeken aşırı sağcı Javier Milei'nin yıllardır yüksek enflasyonla boğuşan ülkeyi nereye taşıyacağı konusunda tartışmalar hız kazandı.

Latin Amerika'nın 3. en büyük ekonomisi olan ülkede Merkez Bankası ve birçok bakanlığı kapatma sözü veren ve dolarizasyonu savunan Milei'nin sürpriz seçim zaferi ülkeyi yıllardır esir alın belirsizliği daha da artırdı. Halk, yarın yemin ederek göreve resmen başlayacak aşırı sağcı lider öncülüğünde ülkenin ne yöne ilerleyeceği konusunda astrologları bile dinler hale geldi.

Ülkenin en tanınmış astrologlarından Gael Policano Rossi, gelecek sene Arjantin'de neler olabileceğini görmekte kendisinin de zorlandığını söyleyerek "Kaosun yaklaştığını görüyorum" dedi. Yıldızların ülke için büyük karmaşaya işaret ettiğini söyleyen Rossi, "Şimdi her şeyi parçalayacağını söyleyen birini seçtik. Adam yürüyen testere" dedi.

'KENDİSİ BİLE BİLMİYOR'

Siyasi analist Moisés Naím ise, Milei'nin bile bundan sonra olacaklara henüz karar vermediğini söyledi.

Birçok siyasetçi ise ülkede yükselen aşırı sağın benimseyeceği politikalardan ve belirsizliğin ekonomik krizi derinleştirmesinden endişeli.

Öte yandan siyaset uzmanları, Milei'nin seçim sonrası söylemlerini yumuşattığını ve muhtemelen peso yerine doları resmi para yapma vaadinde geri adım atacağını düşünüyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Arjantin'de aşırı sağcı Milei dönemi başlıyor...... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
19:01:24