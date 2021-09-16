Samanyolu Haber /Dünya / Armin Laschet'in çocuklarla röportajı olay oldu /16 Eylül 2021 11:04

Armin Laschet'in çocuklarla röportajı olay oldu

Almanya'da CDU'nun Başbakan adayı Armin Laschet, 11 yaşındaki iki çocukla yaptığı röportajda soğuk terler döktü. Verdiği cevaplarla kamuoyunu tatmin edemeyen Laschet, pasif agresif ve çocuklara karşı saygısız olarak gösterildi.

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Almanya’da 26 Eylül’deki seçimlere geri sayım sürerken, adayların seçmenleri ikna edebilmek için kıyasıya yarışı devam ediyor.

Hristiyan Demokrat Birliği’nin (CDU), Angela Merkel sonrası dönem için aday gösterdiği Armin Laschet, çarpıcı bir röportajla gündemde. Seçimlere 10 gün kala Sosyal Demokrat Parti’nin adayı Olaf Scholz’un gerisinde gösterilen ‘Türk Armin’ lakaplı Laschet’in, çocuklarla yaptığı röportaj imajını biraz daha zedeledi.

Alman televizyonu ProSieben’de yayınlanan röportajda, 11 yaşındaki Romeo ve Pauline, sorularıyla Başbakan adayı Laschet’i sıkıştırdı. Sosyal medyada viral olan o anlarda Laschet, çocukların değindiği konulara cevap verirken oldukça zorlandı.

‘REKLAM YAPMIYORUZ’

Romeo ve Pauline, Erftstadt’daki sel felaketi sonrası bölgeye gittiğinde neden güldüğünü sorduğunda Laschet, “Tamamen aptalcaydı” cevabını verdi. Laschet, eski istihbarat başkanı Hans-Georg Maassen’in Merkel’in mülteci politikasını eleştirmesiyle ilgili soru üzerine şaşkınlığını gizleyemedi. “Onu tanıyor musun” diyen Laschet, “Evet” cevabını alınca, “Peki o neden aşırı sağcı” sorusunu yöneltti.

“Bunu ben size soruyorum” diyen Romeo, Laschet’in Maassen’le ilgili neyi sevdiğini sorması üzerine de, “Neden onunla ilgili her şey iyi olmalı? Burada sohbet ediyoruz. Bay Maassen’in reklamını yapmıyoruz” ifadelerini kullandı.

‘PASİF AGRESİF VE SAYGISIZ’

Romeo'nun aralarında Spiegel’in de olduğu geçmişte verdiği röportajlara atıfta bulunarak sorduğu bir soru karşısında ne diyeceğini şaşıran Laschet, “Şimdiden Spiegel okuyorsun demek, bunu yapıyor olman harika” dedi.

Röportajın yayınlanmasının ardından Alman kamuoyu ve yorumcular, Laschet’in pasif agresif tavırlar içerisinde olduğu ve çocuklara karşı saygısız davrandığı yorumunda bulundu.
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