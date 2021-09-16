Samanyolu Haber /Gündem / Kaza yaptı ambulanstan inmek istedi: Ben kiracıyım, çalışmak zorundayım /16 Eylül 2021 11:13

Kaza yaptı ambulanstan inmek istedi: Ben kiracıyım, çalışmak zorundayım

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde beton elektrik direğine çarpan halk otobüsünün yaralanan sürücüsü Engin K., "Ben kiracı adamım, çalışmak zorundayım" diyerek ambulanstan inmek istedi. Sağlık ekiplerince ikna edilen Engin K., hastaneye götürüldü.

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Kaza, saat 22.00 sıralarında İzmit Akpınar Mahallesi yolu üzerinde meydana geldi. Engin K. yönetimindeki halk otobüsü, yokuş aşağı indiği sırada sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarında bulunan beton elektrik direğine çarptı.

İçerisinde yolcu bulunmayan halk otobüsünün sürücüsü araçta sıkıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi.

İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan sürücü ambulansa alındı. Ambulanstaki sedyeye yatırılan Engin K., “Benim çalışmam lazım. Ben bu ayağıma baktıracağım sadece, ayağımda herhangi bir şey yoksa ben kiracı adamım, çalışmak zorundayım” diyerek ambulanstan inmek istedi.

Sağlık ekipleri tarafından güçlükle ikna edilen Engin K., Seka Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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