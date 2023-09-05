Asgari ücret eridi

2 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 22.9





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), tüketici enflasyonunu ağustosta yüzde 9.09 olarak hesapladı. Temmuz enflasyonu da yüzde 9.49 olmuştu. Böylece temmuz zammından sonraki ilk iki aylık enflasyon yüzde 19.44'e ulaştı. Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) da ağustos enflasyonunu yüzde 8.59 olarak hesapladı. ENAG'ın hesabına göre de temmuz-ağustos aylarını kapsayan 2 aylık enflasyon yüzde 22.90 oldu.





MEMUR 2.370 TL KAYBETTİ





Memur-Sen, bekar ve çocuksuz en düşük memur maaşının temmuzda 20 bin 352 liraya çıkarıldığını açıklamıştı. Bu memurun eylül başında alım gücü, TÜİK'in hesabına göre 1.764 lira, ENAG'ın hesabına göre 2 bin 370 lira eridi. Temmuzda yüzde 25 zamla 8 bin 657 liraya yükseltilen en düşük memur emeklisi aylığının alım gücü ağustos sonunda 1.613 lira azalarak 7 bin 44 liraya indi. Bu emekliler 8 bin 77 liralık seyyanen zamdan yararlandırılmamıştı. Temmuzda 11 bin 402 liraya çıkarılan asgari ücretin alım gücü de ağustos sonunda TÜİK'e göre 8 bin 546 liraya, ENAG'a göre 9 bin 277 liraya geriledi.









Emekli alım gücü 4.077 TL'ye düştü Yılın başında 7 bin 500 liraya yükseltilen, ancak temmuzda hiç zam yapılmayan en düşük işçi, esnaf ve çiftçi emeklisi aylığı alanlar, iki aydır yağan zamlar karşısında büyük kayba uğradı. Sayıları yaklaşık 9 milyonu bulan bu emeklilerin 7 bin 500 liralık aylığının ağustos sonu itibarıyla çarşı pazardaki alım gücü TÜİK hesabıyla 5 bin 243 liraya, ENAG hesabıyla 4 bin 77 liraya geriledi. Aynı şekilde asgari ücretin üzerinde maaş alan birçok özel sektör çalışanının maaşı da asgari ücretin altına düştü. Örneğin temmuzda maaşı 14 bin lira olan özel sektör çalışanının bugünkü alım gücü 11 bin 391 lira oldu.



