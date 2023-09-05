Microsoft'tan giyilebilir teknoloji hamlesi: Yapay zeka destekli sırt çantası

Microsoft, giyilebilir teknoloji alanındaki varlığını sensörlerle donatılmış yapay zeka destekli bir sırt çantasıyla güçlendiriyor. Microsoft'un patent başvurusu, geçtiğimiz hafta ABD Patent ve Marka Tescili Ofisi tarafından onaylandı.





Söz konusu patent başvurusu ilk olarak MSPowerUser blog tarafından keşfedildi. Çantanın sıra dışı özellikleri dikkat çekti. Bu özellikler arasında çantanın kullanıcının konuşmasını tanıması ve Siri benzeri önerilerde bulunması yer alıyor. Ayrıca çanta sesi kaydedip bu kaydı depolama özelliğiyle de öne çıkıyor.





Bunlara ek olarak sırt çantası, etrafındaki objeleri tanımlayabilecek, kullanıcıya yol tarifi yapabilecek, buluta bağlanacak ve diğer akıllı cihazlarla iletişim kurabilecek.



