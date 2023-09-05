Samanyolu Haber /Teknoloji / Microsoft'tan giyilebilir teknoloji hamlesi: Yapay zeka destekli sırt çantası /05 Eylül 2023 08:32

Microsoft'tan giyilebilir teknoloji hamlesi: Yapay zeka destekli sırt çantası

Microsoft, giyilebilir teknoloji alanındaki varlığını sensörlerle donatılmış yapay zeka destekli bir sırt çantasıyla güçlendiriyor.

SHABER3.COM

Microsoft, giyilebilir teknoloji alanındaki varlığını sensörlerle donatılmış yapay zeka destekli bir sırt çantasıyla güçlendiriyor. Microsoft'un patent başvurusu, geçtiğimiz hafta ABD Patent ve Marka Tescili Ofisi tarafından onaylandı. 

Söz konusu patent başvurusu ilk olarak MSPowerUser blog tarafından keşfedildi. Çantanın sıra dışı özellikleri dikkat çekti. Bu özellikler arasında çantanın kullanıcının konuşmasını tanıması ve Siri benzeri önerilerde bulunması yer alıyor. Ayrıca çanta sesi kaydedip bu kaydı depolama özelliğiyle de öne çıkıyor. 

Bunlara ek olarak sırt çantası, etrafındaki objeleri tanımlayabilecek, kullanıcıya yol tarifi yapabilecek, buluta bağlanacak ve diğer akıllı cihazlarla iletişim kurabilecek. 


Patent başvurusu kapsamında bu yeni çantanın olası çizimlerine de yer verildi. Çizimler, çantayı yol tarifinde bulunurken ya da konser bileti alırken resmediyor. 



Şimdiye kadar pek çok kez akıllı çanta tasarımlarıyla karşılaştık. 2020 yılında başarısız bir Indiegogo kampanyasıyla gündeme gelen yapay zeka destekli BaqPaq de bunlardan biriydi. Microsoft'un patent başvurusunda yer verdiği özelliklerin büyük bir kısmı BaqPaq ekibi tarafından da dile getirilmişti. Her ne kadar BaqPaq ekibi bu fikri hayata geçirmekte zorlansa da OpenAI'ın yatırımcısı Microsoft, patent başvurusunu gerçek bir ürüne dönüştürebilir. 

Görünen o ki şirket, yapay zeka destekli asistanları, kendi ürün setinin ötesinde giyilebilir ürünlere entegre etmeye kararlı. Bu gidişle, yapay zeka destekli giyilebilir ürünlerin önümüzdeki dönemde daha fazla karşımıza çıkmaya başlayacağını söylemek mümkün. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Microsoft'tan giyilebilir teknoloji hamlesi: Yapay zeka... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
08:34:31