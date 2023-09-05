Dünyaca ünlü banka açıkladı: Enflasyon bu tarihte zirve yapacak!

Ağustos ayına ilişkin resmi enflasyon rakamlarının beklenenin üzerinde gerçekleşmesi üzerine JP Morgan, Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 65'e yükseltti.





ABD merkezli yatırım bankası, daha önce yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 62 olarak açıklamıştı.





JP Morgan, Mayıs 2024'te de enflasyonun yıllık bazda yüzde 73 ile zirve yapacağını tahmin ediyor.





Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Ağustos ayı verilerine göre, geçen ay tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 9,09 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 58,94'e yükseldi.





Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) verilerine göre ise TÜFE'deki artış yıllık bazda yüzde 128,05 oldu.







JP Morgan, yıl sonu politika faizi oranı tahmini yüzde 35'te tutsa da, 2024 yılı için faiz öngörüsünü yüzde 40'tan 45'e yükseltti.





JP Morgan'ın Türkiye ekonomisti Fatih Akçelik, müşterilere gönderdiği bilgilendirme notunda "Ağustos ayı TÜFE verileri uzun süreli dezenflasyon sürecine işaret ediyor" dedi.





Akçelik, Mart 2024'teki yerel seçimlerden sonra enflasyon baskısına karşı daha fazla parasal sıkılaştırma beklediklerini ifade etti.





Merkez Bankası, Temmuz ayında yaptığı bir açıklamada, 2023 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 58’e yükseltmişti.





Banka, 2024 yıl sonu tahminini yüzde 33 olarak güncellemiş ve 2025 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15’e gerileyeceğini tahmin ettiklerini belirtmişti.





Türk lirasındaki keskin düşüş ve son dönemlerdeki vergi artışlarının ardından enflasyon oranı Temmuz'dan sonra Ağustos ayında da artış kaydetti.