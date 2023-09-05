Samanyolu Haber /Gündem / İsyan aylardır sürüyor: 8 milyon kişi sokağa indi /05 Eylül 2023 09:29

İsyan aylardır sürüyor: 8 milyon kişi sokağa indi

İsrail'de sene başından bu yana devam eden "yargı reformu" protestolarına toplamda yaklaşık 7 milyon kişinin katıldığı açıklandı.

SHABER3.COM

İsrail’deki “Haaretz” gazetesinin haberine göre, Polis Şefi Kobi Şabtai, katıldığı bir konferansta hükümetin tartışmalı yargı düzenlemesine karşı devam eden gösteriler hakkında bilgi verdi.

Şabtai, 35 haftadır her cumartesi günü düzenlenen gösterilere katılımın bazen 10 binleri, bazen de 100 binleri bulduğunu belirtti.

Sene başından bu yana devam eden gösterilere katılımın boyutuna ilişkin Şabtai, “4 bin 400 noktada düzenlenen yargı reformu karşıtı protestolara 6 ile 7 milyon arasında İsrailli katılım gösterdi.” dedi.

Şabtai, polislerin, halkın hareket özgürlüğünün kısıtlanmamasını göz önünde bulundurarak göstericilerin haklarına saygı gösterdiğini söyledi.


TARTIŞMALI YARGI DÜZENLEMESİ

İsrail’de Yüksek Mahkeme’nin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısı ülke çapındaki kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen, 24 Temmuz’da Mecliste muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul edilmişti.


Yüksek Mahkeme, yargı düzenlemesi kapsamında Meclisten geçen iki yasayı eylülde görüşeceğini açıklamıştı.


İsrail’de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.


Binyamin Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesine karşı protesto hareketi, yaklaşık 8 aydır gösterilerine devam ediyor. 
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