Samanyolu Haber /Ekonomi / Asgari ücret için üçüncü toplantı tarihi belli oldu! /16 Aralık 2022 11:35

Asgari ücret için üçüncü toplantı tarihi belli oldu!

Asgari ücretin belirlenmesine ilişkin üçüncü toplantı tarihi 20 Aralık 2022 olarak belirlendi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantıyı 7 Aralık'ta, ikinci toplantı ise 14 Aralık'ta yapılmıştı.

Komisyon ilk toplantısında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, asgari ücret anketini taraflarla paylaşmış, ankette işçi ya da işveren olmayan çeşitli mesleklerdekilerin 2023 yılı asgari ücreti için ortak beklentisinin net 7 bin 845 lira olduğuna yer verilmişti.

Komisyonun ikinci toplantısında Türk-İş Genel Sekreteri Kavlak, yaklaşık 2,5 saat süren görüşmede herhangi bir rakam konuşulmadığını söyledi. Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Genel Sekreteri Akansel Koç da ''Nihai rakam için yeniden toplanacağız'' dedi. İkinci toplantıda temel ekonomik veriler değerlendirilmişti.

RAKAM KONUŞULMASI BEKLENİYOR

Mevcut veriler doğrultusunda 20 Aralık'ta yapılacak üçüncü toplantıda rakam konuşulması bekleniyor. Toplantı 20 Aralık salı günü saat 14.00'da yapılacak.

KIRMIZI ÇİZGİMİZ 'AÇLIK SINIRI'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı öncesi açıklamalarda bulunan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "7 bin 785 TL kırmızı çizgi, bu rakamın altında bir konuyla ilgili masada olmayız" dedi.

ASGARİ ÜCRET NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten beşer temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında teamül üzerine aralık ayında dört kez toplanıyor. Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET 5 BİN 500 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 6 bin 471 lira, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 5 bin 500 lira 35 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 7 bin 603 lira 43 kuruş. Bunun 6 bin 471 lirası brüt asgari ücret, 1003 lira 1 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 129 lira 42 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.
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