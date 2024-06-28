Asgari ücrete zam yok diyen Işıkhan'a 29 bin lira zam

Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ‘Asgari ücrete zam olacak mı’ sorusuna, “Defalarca söyledik, zam olmayacak” yanıtını verdi. Bakan Işıkhan, 144 bin 362 lira olan kendi maaşına ise 29 bin lira zam alacak. Halka vergi yağdıran, enflasyonla mücadele için ücretlerin artmamasını savunan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de 241 bin 320 liralık maaşı 49 bin lira artacak.



ADALET Mİ BU?



Temmuzda milletvekili emeklileri 19 bin lira, hem milletvekili olup hem de emekli aylığı alanlar da 49 bin lira zam alacak. 17 bin liralık asgari ücretli de 10 bin lira alan emekli de temmuzu zamsız geçirecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, milletvekili emeklisi olmadığı için sadece ‘bakan’ maaşı alıyor. Bakan maaşı bugün 144 bin 362 TL. Işıkhan, yaklaşık 8.5 asgari ücrete karşılık gelen bu maaşına temmuzda yüzde 20.3 civarında zam alacak. Böylece Işıkhan’ın yeni maaşı 173 bin 667 liraya, yani 10.2 asgari ücret düzeyine çıkacak. Ücretlere zam yapmayarak enflasyonu düşürme politikası izleyen Bakan Mehmet Şimşek hem 144 bin 362 liralık bakan maaşını hem de 96 bin 958 liralık milletvekili emekli aylığını alıyor. Şimşek’in cebine maaş ve aylık olarak her ay 241 bin 320 lira giriyor. Yani Şimşek, 14 asgari ücretlinin geçinmeye çalıştığı parayı bir ayda tek başına alıyor. Temmuzda Şimşek’in aylık geliri 49 bin lira daha artacak. Cebine giren aylık 290 bin 308 liraya, yani 17 asgari ücrete ulaşacak. İktidar istemediği için, asgari ücret ve civarında aldıkları maaşlarla yaşam mücadelesi veren işçi Mehmet, işçi Vedat ise hiç zam alamayacak.