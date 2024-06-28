LGS sonuçları açıklandı

Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik yapılan Liselere Geçiş Sistemi sonuçları açıklandı. İyi bir lisede okumanın hayalini kuran öğrenciler bir sonraki adımda tercih heyecanını yaşamaya başlayacak.





LGS SONUÇLARI SORGULAMA





LGS sonuçları https://sonuc.meb.gov.tr internet adresinde 28 Haziran 2024 Cuma günü açıklanacak.





Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek.







Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak.







Çocuğunuzu başkalarıyla kıyaslamak yerine kendi gelişim sürecini dikkate alarak değerlendirebilirsiniz. Tercih döneminde baskıcı ve karar verici tutum yerine bilgilendirici ve rehberlik edici bir tutum sergileyebilirsiniz. 'Ben olamadım, o olsun' anlayışı yerine çocuğunuzun istek ve hayallerinin sizinkinden farklı olabileceği bilinciyle yaklaşabilirsiniz."





