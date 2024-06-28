Erdoğan, sokak hayvanları kararını verdi: Düzenlemede neler yer alacak?

Toplantıda sokak hayvanlarıyla ilgili düzenlemeye ilişkin son hali konuşuldu.





AKP Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında geçtiğimiz günlerde toplandı.Hürriyet'ten Ebru Karatosun'un aktardığı habere göre, teklif metnindeki 'uyutma' alternatifine mesafeli durduğu belirtilen Erdoğan’ın sokak hayvanları meselesinin MYK’da gündeme gelen 'yakala-kısırlaştır-tut-sahiplendir' önerisi çerçevesinde yeniden çalışılması ve belediyelere maliyet etki analizinin çıkarılması talimatını verdiği öğrenildi.Hazırlanmakta olan yasa teklifinde, sokak köpeklerinin toplanıp barınaklara götürülmesi ve belirli bir süre için sahiplenilmemeleri durumunda 'uyutulmalarının' öngörüldüğü öne sürülüştüÖnümüzdeki günlerde Meclis'e gelmesi beklenen teklife, muhalefet partileri ve hayvan hakları savunucuları tepki göstermişti.