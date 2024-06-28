Samanyolu Haber /Gündem / AKP’li vekil 86 yakınını işe sokmuş /28 Haziran 2024 10:37

AKP’li vekil 86 yakınını işe sokmuş

AKP Diyarbakır Milletvekili Galip Ensarioğlu’nun kayyum dönemlerinde çok sayıda akrabasını işe aldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

MA’nın haberine göre Ensarioğlu 2016, 2017, 2020, 2021 yıllarında Kayapınar ve Bağlar belediyeleri kayyumlarında çok sayıda yakınını işe aldı.

Edinilen bilgilere göre; Kayapınar Belediyesi kayyumu Ensarioğlu'nun en az 79 akrabasını işe aldı. Söz konusu kişilerin birçoğu halen Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Fen İşleri'nde çalışıyor. Belediyede ayrıca şu an Ensari ve Ensarioğlu soyadında 2 memur bulunuyor. Ensarioğlu’nun Bağlar Belediyesi'nde ise 5 akrabası bulunuyor.

KARDEŞİ VAATTE BULUNDU

Ensarioğlu ve ailesi, geçmiş dönemlerde "ihale" vaadiyle iş insanlarından destek talebiyle gündeme gelmişti. Yine Ensarioğlu’nun kardeşi Cihan Ensarioğlu da kayyım atanan belediyelerde iş vaadiyle halktan yüklü miktarda paralar almakla gündeme gelmişti. Öte yandan AKP'li Ensarioğlu ve yakınları sadece işe alımlarla değil ihalelerle de sık sık gündeme geldi. İller Bankası, 24 Eylül 2020 tarihinde “Artvin (Merkez) Kanalizasyon ve İçme suyu İnşaatı” adı altında bir ihale düzenledi. İhaleye 40 şirket teklif verdi ancak sadece iki şirketin teklifi kabul edildi. 3 Aralık 2020 tarihinde merkezi Diyarbakır’da bulunan Ensar İnşaat ile 20 milyon 556 bin TL’lik sözleşme imzalandı. Galip Ensarioğlu, son olarak Elazığ’da Ocak 2020’de meydana gelen ve 41 yurttaşın hayatını kaybettiği deprem sonrası TOKİ tarafından gerçekleştirilen 330 milyon lira değerindeki “deprem konutları” ihalelerin akrabalarına ait olan Ensar Şirketi’ne verilmesiyle gündeme gelmişti.
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