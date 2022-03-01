"Asgari ücretlinin maaşının yarısı çocuk bezi ve mamasına gidiyor"

MAAŞIN YARISI MAMAYA VE BEZE GİDİYOR





BEBEK MAMASI KİLİTLİ PAKETLERDE





ANNELER BEBEKLERİNE MAMAYI BIRAKTIRIYOR





ülkede çocuklu asgari ücretlinin maaşının yarısının çocuk bezi ve mamasına gittiğini belirten CHP İzmir Milletvekili Kani Beko, Saray rejiminin mama, bebek bezi gibi temel ihtiyaçlardan vergi almasının utanç verici olduğunu vurgulayarak, iktidara, "Anne ve bebekleri mağdur edilmemeli ve bu konuda acil önlemler alınmalıdır" çağrısında bulundu.İzmir'de esnaf ve yurttaş buluşmalarına devam eden CHP'li Beko, asgari ücret ile yaşam mücadelesi veren çocuklu ailelerin; 250-300 lirayı bulan çocuk bezini alamadıkları için muşamba bağlamak zorunda kaldıklarını aktararak, "AKP'nin sermayeden, ranttan ve faizden yana ekonomi politikaları yüzünden derinleşen hayat pahalılığı karşısında yoksul insanlar yaşadıkları sorunları dile getiriyorlar. Ülkede asgari ücretlinin maaşının yarısının çocuk bezi ve mamasına gidiyor. Krizden en çok kadınlar ve çocuklar etkilenmektedir. Yetersiz beslenme nedeniyle çocuklarda bodurluk oranının arttığını bilim insanları ortaya koyuyor. Bu fakirliğin, fukaralığın, yokluğun sorumlusu saray ve neoliberal politikalarıdır" sözleriyle tepki gösterdi.Temel tüketim maddelerinden süt ve yumurtaya yaklaşık yüzde 50'nin üzerinde zamlandığını, bebek mamalarının kilit altında olduğuna dikkat çeken Beko, "Bakın 30’lu yumurtanın fiyatı 60 TL’ye, 1 litre sütün fiyatı ise 15 TL’ye dayandı. Bebek mamaları ise marketlerde kilitli paketlerde satışa sunuluyor. Sosyal yardımlarla geçinen 7 ve 2 yaşında iki çocuklu bir aile çocuklarına süt bile alamadığını aktararak şu ifadeleri kullandı: “Eve bir şey alırken 40 defa düşünüyoruz. Çocuğumun bezini alacak durumum yok. Çok zorlanarak geçiniyoruz. Okul ihtiyaçları eksik olmuyor. Karşılayamıyorum. Sütü haftada bir alabiliyordum, o da zaten o gün bitiyordu. Çocukların süte ihtiyacı var, sütü de çok seviyorlar ama artık haftada bir gün bile alamıyorum. Çocuklarım sütten mahrum kalıyor. Yetmiyor, yetiştiremiyoruz. Çocuğuma bez takamıyorum. Pazar poşetlerinin arasına bez koyarak idare ediyorum. Çocuğuma hiç mama yedirme fırsatım olmadı, çok pahalı mamalar. Bir süt içiriyordum, onu da arada artık hiç içiremiyorum. Çocuğum süt için ağlıyor. Kandırıyorum, sonra karın tokluğuna uyutuyorum” diyerek çaresizliğini ortaya koyuyor" örneğini paylaştı.Ülkede günlük, güvencesiz çalışan insanların durumunun daha da zorlaştığını ifade eden CHP'li Beko, yoksul insanların öğün atlamaya başladıklarını ve kalitesiz gıda tükettiklerini belirtti. Krizin en çok kadın ve çocukları etkilediğini vurgulayan Beko, "Anneler bebek bezi alamıyor. Mama kullanan anneler pahalı olduğu için mamayı yine bebeklere bıraktırmaya çalışıyorlar. Onun yerine lapa gibi, şekerli su gibi pirinç lapası gibi şeyler verdiklerini söylüyorlar" ifadelerini kullandı.