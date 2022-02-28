Samanyolu Haber /Spor / 5 oyuncu birden Rusya kulübünden ayrılmak istiyor /28 Şubat 2022 23:26

5 oyuncu birden Rusya kulübünden ayrılmak istiyor

Rusya yönetiminin Ukrayna'ya karşı başlattığı askeri saldırının yansımaları spor kulüplerinde de görülmeye devam ediyor.

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Cumhuriyet'te yer alan habere göre CSKA Moskova'da Tornike Shengelia'dan sonra Iffe Lundberg, Marius Grigonis, Johannes Voigtmann ve Joel Bolomboy'un da Rus kulübünden ayrılma kararı aldığı öğrenildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, Shengelia, Lundberg, Grigonis, Voigtmann ve Bolomboy'un şahsi sebeplerle takımı bırakmayı tercih ettikleri belirtilerek, "Bu hareket sözleşme şartlarına aykırı olsa da kulüp, sporcuların kararını anlayışla karşılıyor. Oyuncu anlaşmalarının durumu, Avrupa'daki siyasi ve sportif ortam normale döndüğünde çözülecek" ifadeleri kullanıldı.

THY Euroleague'de 8 şampiyonluğu bulunan CSKA Moskova, bu sezon 14 galibiyet ve 10 mağlubiyetle puan tablosunun 6. basamağında bulunuyor.
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