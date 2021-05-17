Samanyolu Haber /Gündem / 'Aşılıyım' kampanyasına AKP yönetiminden tepki /17 Mayıs 2021 10:39

'Aşılıyım' kampanyasına AKP yönetiminden tepki

AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Go Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan ve daha sonra gelen tepkiler nedeniyle silinen turizm videosuna tepki göstererek, "Bu konuda maskenin üzerine bunu yazmaya gerek var mıydı bilmiyorum" dedi.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’na ait Türkiye'nin dijital mecralarda uluslararası tanıtımını yapan 'Go Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından paylaşılan videoya bir tepki de AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'tan geldi.

Kurtulmuş, katıldığı programda konuya ilişkin şunu dedi:

"Bu konuda maskenin üzerine bunu yazmaya gerek var mıydı bilmiyorum. Turizm sektöründe çalışan kişilerinde bunun olması turistler için bir güvencedir. En azında psikolojik olarak rahatlatır. Ama maskeye bu yazı yazılmayabilirdi."

Turizm Bakanlığı'nın Türkiye tanıtım hesabında turizm çalışanlarının 'aşılıyım' baskılı maske takacağına dair görüntüler içeren tanıtım yayınlandıktan sonra gelen tepkiler nedeniyle kaldırılmıştı.
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