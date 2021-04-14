Aşının 6 aylık antikor koruması şimdilik kesin!

Moderna'ndan yapılan açıklamada, geliştirilen Koronavirüs aşısının ikinci dozdan iki hafta sonra etkisinin başladığı belirtildi. Aşının altı ay boyunca tüm vakaları yüzde 90, ağır vakaları da yüzde 95 oranında engellediği belirtildi.



New York Daily News gazetesi aşı olan kişilerde antikorların ne kadar süre üretilmeye devam ettiğinin öğrenilmesi için araştırmanın devam ettiğini belirtti.





Klinik denemelere katılan tüm yaş gruplarında yüksek seviyelerde antivirüs bulunduğu, bununla birlikte gençlerde yaşlılara göre daha yüksek seviyelerde olduğu tespit edildi.





Araştırmacılar, korumanın ne zaman sona erdiğini ve ek dozların kullanılması ile ne kadar ek koruma elde edilebileceğini öğrenmek için klinik denemelerdeki insanları takip etmeye devam etmeyi hedefliyorlar.





New York Daily News’e göre, çalışma, Pfizer şirketi tarafından geliştirilen aşının, farklı bir denemede enjeksiyondan 6 ay sonra yüzde 92 oranında etkili kaldığını tespit etti. Moderna aşısı için tam bir oran değerlendirilmedi. Her iki aşı da ciddi enfeksiyonları önlemede yüksek oranda etkinlik gösterdi.





Alman haber ajansı DPA’nın aktardığına göre, aşıların etkinliğine ilişkin haberler, salgının dördüncü dalgası ABD’yi etkisi altına alma tehdidi oluştururken, yönetimin aşı olacak kişi kapsamını genişletmeye devam ettiği bir zamanda geldi.