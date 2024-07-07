Samanyolu Haber /Dünya / Aşırı sağ çoğunluğa ulaşabilecek mi? Dünya Fransa'daki seçime kilitlendi! /07 Temmuz 2024 10:15

Aşırı sağ çoğunluğa ulaşabilecek mi? Dünya Fransa'daki seçime kilitlendi!

Fransa'da erken genel seçimlerin ikinci turunda seçmenler oy kullanmaya başladı. Aşırı sağın önemli bir avantaj elde ettiği düşünülürken, bu partinin yeni bir hükümet oluşturacak çoğunluğa ulaşıp ulaşamayacağı belirsizliğini koruyor.

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Fransa'da Ulusal Birlik (RN) partisinin önde olduğu erken genel seçimlerin ikinci tur oylamaları başladı. Ülkenin ana karasında sabah saat 08.00'de başlayan oy verme işlemi, büyük kentlerde akşam saat 18.00'e kadar sürecek. Marsilya gibi kentlerde ise bu saat 20.00 olarak belirlendi.

Fransa'da yaşayan yaklaşık 49,5 milyon seçmen, 68 milyon 400 bin nüfuslu ülkede 501 milletvekilini belirlemek için sandığa gidiyor. Seçimde diğer 76 milletvekili ilk turda belirlenmişti.

Toplam 1094 adayın yarıştığı seçimin ikinci turunda en çok oy alan adaylar, milletvekili seçilecek.

Parti veya ittifakların Fransa Ulusal Meclisi'nde 289 milletvekiline ulaşması, salt çoğunluğu sağlamaları için gerekiyor.

ÜÇ İTTİFAKLI SEÇİM

Fransa'da, merkez sağ Cumhuriyetçiler Partisi lideri Eric Ciotti ve bazı LR adaylarıyla ittifak kuran aşırı sağ Ulusal Birlik (RN) partisi, sol ve çevreci partilerin oluşturduğu Halk Cephesi İttifakı ile Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un partisi Rönesans'ın Demokrasi Hareketi ve Ufuklar ile kurduğu "Cumhuriyet İçin Hep Birlikte" İttifakıyla seçim yarışında öne çıkıyor.

Araştırma şirketleri, sandıkların kapanmasından itibaren seçimin tahmini sonuçlarını vermeye başladı; resmi sonuçlar ise İçişleri Bakanlığı tarafından daha sonra açıklanacak.

Yurt dışında yaşayan Fransız vatandaşları, internet üzerinden ikinci tur için oy kullanarak toplamda 460 bin oy kullandı. Ayrıca, Guadeloupe, Guyane, Martinique gibi denizaşırı topraklarda oy verme işlemleri dün tamamlandı.
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