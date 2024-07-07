Gazze'de ateşkes iddiası: 'Hamas, ABD planını onayladı'

'GARANTİLERİN KAĞIT ÜZERİNDE OLMASINI İSTİYORUZ'

AP’ye konuşan Hamas yetkilisi, hareketin ateşkes anlaşmasına verdiği onayın, arabuluculardan savaşın devam etmeyeceği ve kalıcı bir ateşkes sağlanana kadar müzakerelerin devam edeceği yönünde "sözlü taahhütler ve garantiler" aldıktan sonra geldiğini aktardı. Hamas temsilcisi, "Artık bu garantilerin kağıt üzerinde olmasını istiyoruz" dedi.

'İSRAİL, TÜM KANUNLARA MEYDAN OKUYOR'

Öte yandan Hamas, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesindeki okulu hedef alarak "yeni bir katliam" işlediğini belirtti. Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Nusayrat bölgesindeki el-Cauni Okulu'nu bombalamasına tepki gösterildi.

Hamas’ın, İsrail saldırılarının tamamen durdurulması ve "kalıcı ateşkesin" diğer aşamalarda müzakere edilmesine yeşil ışık yakarak, Gazze’de ABD’nin aşamalı ateşkes planına onay verdiği iddia edildi. Associated Press'in (AP), adını açıklamak istemeyen bir Hamas yetkilisi ile bir Mısırlı yetkiliye dayandırdığı haberine göre, Hamas "kalıcı ateşkese" ilişkin görüşmelerin diğer aşamalarda müzakere edilmesine yeşil ışık yaktı.AP’ye konuşan yetkililer, Washington'un önerdiği aşamalı anlaşma çerçevesinde altı haftalık "tam ve eksiksiz" bir ateşkesin sağlanacağı ve Gazze'de tutulan İsrailli yaşlı, hasta ve kadın esirlerin serbest bırakılması karşılığında İsrail hapishanelerinde alıkonulan yüzlerce Filistinlinin serbest bırakılacağını belirtti. Ayrıca yetkililer, altı haftalık ateşkes sürecinde, İsrail güçlerinin Gazze'nin yoğun nüfuslu bölgelerinden çekileceğini ve yerinden edilmiş Gazzelilerin kuzey bölgelerindeki evlerine dönmesine izin vereceğini söyledi.Ateşkes anlaşmasının ilk altı haftalık aşamasında Hamas, İsrail ve arabulucuların, sivil veya asker erkek esirlerin serbest bırakılmasını öngören ikinci aşamanın şartlarını müzakere edeceklerini belirten yetkililer, bunun karşılığında İsrail’in daha fazla Filistinliyi serbest bırakacağının altını çizdi. Ayrıca yetkililer, son aşamanın, ölenlerin cansız bedenleri de dahil olmak üzere kalan esirlerin iadesi ve yıllar sürecek bir yeniden inşa projesinin başlatılmasını içereceğini kaydetti.ABD Başkanı Biden, 31 Mayıs'ta İsrail'in 3 aşamadan oluşan yeni bir ateşkes önerisi sunduğunu açıklamıştı. Biden bu önerinin İsrail'e ait olduğunu söylese de Netanyahu, "belirlenen hedefler" gerçekleşinceye kadar Gazze’deki saldırılarına devam edeceklerini belirtmişti. Netanyahu, 3 Haziran'da Meclis Dış İlişkiler ve Savunma Komitesi'nde yaptığı konuşmada, İsrail'in önerdiği ile Biden'ın sunduğu teklif arasında "boşluklar" olduğunu öne sürmüştü.İsrail Dış İstihbarat Servisi Mossad Direktörü David Barnea ise, Tel Aviv ile Hamas arasında esir takası önerisini görüşmek için dün Katar'ın başkenti Doha'ya gidip dönmüştü. İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, Netanyahu'nun gelecek hafta İsrail ile Hamas arasındaki müzakereleri görüşmek üzere İsrailli heyetin yeniden Doha'ya gitmesine karar verdiği duyurulmuştu.Gazete Duvar'da yer alan habere göre, binlerce sivilin kaldığı okula düzenlenen ve 16 kişinin öldüğü bu saldırı, "yeni bir katliam" olarak nitelendirilerek, "Yerinden edilmiş masum sivillerin kaldığı UNRWA'ya ait okulların ve sığınma merkezlerinin, tekrar tekrar ve sistematik olarak hedef alınması ve buralarda korkunç katliamların gerçekleştirilmesi; faşist işgal hükümetinin, sivillerin korunmasını düzenleyen tüm kanunlara meydan okuması anlamına geliyor" denildi.Açıklamada, uluslararası toplum ve Birleşmiş Milletler'den (BM) Gazze'de işlenen savaş suçlarına ve bu ihlallere son verimesi için acilen harekete geçmesi ve etkin adımlar atması istendi.İsrail ordusuna ait savaş uçaklarının bugün Nusayrat kampında yerinden edilmiş sivillerin sığındığı El-Cauni okuluna düzenlediği saldırı sonucu, çoğu çocuk ve kadın olmak üzere 16 Filistinli hayatını kaybetmişti. İsrail'in, Gazze Şeridi'ne saldırılarını başlattığı 7 Ekim'den bu yana En-Nusayrat Mülteci Kampı'nda yerinden edilenlerin kaldığı 17 okul ve sığınma merkezini bombaladığı bildirilmişti.