Aşırı sağcı AfD'ye üye kayıtlarında neden artıyor?

Neden 10 Ocak'tan beri yapılan başvurular soruldu?





Günde 137-202 üyelik başvurusu

Der Spiegel, AfD'nin sorularına verdiği cevapta, 20-24 Ocak tarihlerinde günde 137-202 üyelik başvurusu alındığını aktardığını belirtiyor. Spiegel'e göre, 2013 yılında kurulan partinin tarihinde bu kadar kısa sürede bu kadar çok sayıda üyelik başvurusu olmadı. AfD'nin "Sadece beş günde yaklaşık 800 üyelik başvurusu almak, kurulduğumuzdan beri olmamıştı" şeklideki ifadesine yer verilen haberde ilaveten, yine partinin verilerine göre, 2023'ün ikinci yarısında üye sayısında zaten bir artış söz konusu oldu, ancak son günlerde kaydedilen artış bunun çok daha üzerine çıktı.

Net üye sayısı artışı: 1000



