AST Kadınların Hakları için meydanlara iniyor

Global Gender Gap Index 2020’ye göre Türkiye cinsiyet eşitsizliğinde dünyada 153 ülke arasında 130. sırada. Türkiye’de 2005’ten bu yana kadın tutukluların sayısı %494 arttı. Şu anda 5000’den fazla kadın siyasi tuuklu cezaevinde. Hamile, bebekli denmeksizin kadınların tutuklandığı ülkede 3000’den fazla çocuk da anneleriyle birlikte demir parmaklıklar ardında. Bu çocuklardan 780’i henüz bebek…







Advocates of Silenced Türkiye, Türkiye’de sesleri duyulmayan bu kadınların haklarını savunmak için meydanlara inmeye hazırlanıyor. 6 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde aralarında New York, Washington, Chicago gibi Amerika’nın büyük şehirlerinin yanı sıra Toronto ve Ottowa da Kanada da insan hakları aktivistlerine ev sahipliği yapacak. 30 ayrı noktada aktivistler seslerini Türkiye’de hakları gaspedilen kadınlar için yükseltecek.





AST, 6 Mart günü tüm insan hakları destekçilerini eylem noktalarında kadınlar için omuz omuza dayanışmaya çağırıyor:

New York, NY

Washington, DC

Chicago, IL

Seatle, WA

Toronto, CANADA

Ottawa, CANADA

Vancouver, CANADA

Phoenix, AZ

Tucson , AZ

Las Vegas, NV

Calgary, CANADA

Boston , MA

Connecticut, CT

Houston, TX

Austin, TX

Dallas, TX

Baton Rouge - LA

Montreal, CANADA

İsviçre

Columbus- OH

St. Louis, MO

Arjantin

San Antonio, TX

San Francisco, CA

Bay Area, CA

Sacramento, CA

Cleveland, OH

Kansas City

Little Rock, AR





10 Aralık Salı günü New York City basta olmak uzere Chicago, Kansas City, Oklahoma, Tulsa, Atlanta, Boston ve Philadelphia’da anma programları gerceklestirildi. Eylemler Amerika’yla da sınırlı kalmadı. Kanada’nın Ottawa ve Kitchener şehirlerinde de insan hakları aktivistleri yaşanan mağduriyetleri dünyaya duyurmak için bir araya geldi.

New York City’deki eylem Central Park’ta başladı. Burada okunan basın bildirisinin ardından kalabalık Times Meydanı’na doğru yürüdü. Turk Büyükelçiliği’nin önünden de geçerek meydana ulaşan protestocular her biri 2 metre boyundaki dev harflerle meydana “Siyasi tutukluları serbest bırakın” yazdı. Dev yazı New York halkının ilgisini çekti. Hukuksuz yargılamalara dikkat çekebilmek icin tutuklu kostümü giyen aktivistler, yaşanan cadı avı hakkında broşürler dağıttı. Etkinlikler sosyal medyada da #FreePoliticalPrisonersInTurkey hashtag’i ile paylaşıldı.

Advocates of Silenced Turkey, İnsan Hakları günü dolayısıyla Türkiye’de yaşanan hukuksuzluklara dikkat çekmek için 16 metre uzunluğunda bir tırı yaşanan mağduriyetleri anlatan görsellerle giydirmişti. Üzerinde, Erdoğan Türkiye’sinde 30.000’den fazla kişinin siyasi tutuklu olduğuna, tututluluk sürelerinin tek başına bir cezalandırma yöntemine dönüştüğüne ve dahası onlarca işkence vakası yaşandığına vurgu yapılan afişlerin bulunduğu tır 6 Aralık’ta New York’tan yola çıkmıştı. Pittsburg’a ulaşan Özgürlük Tırı Chicago’ya doğru ilerliyor.