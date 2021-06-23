Samanyolu Haber /Gündem / AstraZeneca aşısının yeni yan etkisi keşfedildi /23 Haziran 2021 12:10

AstraZeneca aşısının yeni yan etkisi keşfedildi

İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan COVID-19 aşısı AstraZeneca son dönemde yan etki ve ölüm haberleri ile gündemde. Milyonlarca kişiye yapılan aşının ülkede yeni bir yan etkisinin bulunduğu belirtiliyor.

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Virüs ile mücadelede kilit öneme sahip pek çok aşı geliştirildi. Küresel aşılamada 2.7 milyar dozu geride bırakan dünya tabiri caizse tünelin ucundaki ışığı gördü.

Ancak İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan COVID-19 aşısı AstraZeneca hakkındaki tartışmalar sürüyor.

İngiltere'den gelen son habere göre, 4 kişide aşı sonrası ölümcül olarak sınıflandırılan Guillain-Barré sendromu görüldü.

Annals of Neurology dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, semptomlar ilk aşıdan 11 ila 22 gün sonra başladı ve dört erkeğin tümü 20 ila 57 yaşları arasındaydı.

Bu kişilerden birinin dikkat çeken bir tıbbi geçmişi yoktu. Diğer üçünde ise ülseratif kolit, astım ve yüksek tansiyon vardı. Bu 4 kişiye de koronavirüs bulaşmadığı bilgisinin altı çizildi.

Makalenin yazarı Dr Christopher Allen, aşının nörolojik hastalığa neden olduğundan henüz emin olamayacaklarını ve bunun tesadüfen olabileceğini belirtti.

GUILLAIN-BARRE SENDROMU

Guillain-Barre Sendromu, sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan, kesin tedavisi olmamakla beraber hastalığın etkisi azaltılabilen bir nörolojik hastalıktır.
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