AstraZeneca aşısının yeni yan etkisi keşfedildi

Ancak İngiltere'de üretilen ve ağırlıklı olarak bu ülkede kullanılan COVID-19 aşısı AstraZeneca hakkındaki tartışmalar sürüyor.



İngiltere'den gelen son habere göre, 4 kişide aşı sonrası ölümcül olarak sınıflandırılan Guillain-Barré sendromu görüldü.



Annals of Neurology dergisinde yayınlanan çalışmaya göre, semptomlar ilk aşıdan 11 ila 22 gün sonra başladı ve dört erkeğin tümü 20 ila 57 yaşları arasındaydı.





Bu kişilerden birinin dikkat çeken bir tıbbi geçmişi yoktu. Diğer üçünde ise ülseratif kolit, astım ve yüksek tansiyon vardı. Bu 4 kişiye de koronavirüs bulaşmadığı bilgisinin altı çizildi.





Makalenin yazarı Dr Christopher Allen, aşının nörolojik hastalığa neden olduğundan henüz emin olamayacaklarını ve bunun tesadüfen olabileceğini belirtti.







GUILLAIN-BARRE SENDROMU







Guillain-Barre Sendromu, sinir sisteminde meydana gelen, vücutta kas güçsüzlüğüne, refleks kaybına, uyuşmaya, karıncalanmaya sebep olan, kesin tedavisi olmamakla beraber hastalığın etkisi azaltılabilen bir nörolojik hastalıktır.

