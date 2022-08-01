Aşurede maliyet hesaplandı: Yüzde 200 artış var

Hicri takvime göre Muharrem ayının 10. günü idrak edilen Aşure Günü'nde 'aşure' tatlısı dağıtılarak bereketin yayılacağına inancı Anadolu topraklarında yüzyıllardır sürdürülüyor. Türkiye’de de aşure Muharrem ayının son gününe kadar yapılıyor ve dağıtılıyor. Aşurenin tarifinde vazgeçilmez olan belli ürünler varken temel olarak elde ne varsa onunla pişiriliyor.





Bu ürünler içinde olmazsa olmaz ürünlerden biri ‘aşurelik buğday’... Geçen yıl buğdayın kilogram fiyatı 4,50 TL idi. Ürünün fiyatı yüzde 222’nin üzerinde artışla 14,50 TL’ye ulaştı. Bakliyat grubunda en çok kullanılan nohutta da fiyat artışı yüzde 125 oldu. Geçen sene kilogram fiyatı 8-9 TL arasında değişen nohutun fiyatı 20 TL’ye geldi. Bakliyat, kuruyemiş ve şeker maliyetleri hesaplandığında bir tencerenin maliyeti yüzde 200’e yakın yükseldi.







ŞEKERİN FİYATI YÜZDE 300 ARTTI



Bu yıl en çok fiyatı artan ürünlerin başında da şeker yer aldı. Geçen aşure döneminde 5 kilogramlık toz şekerin fiyatı 25 ila 28 TL arasındaydı. Bu yıl ise aynı marka ürünün fiyatı 106 TL’ye çıktı. Yüzde 300’ün üzerindeki fiyat artışı ile ‘aşurede’ en zamlanan ürün şeker oldu.





KURUYEMİŞ FİYATLARI EL YAKTI

Hasadına başlanacak olan fındığın kilogram fiyatı 54 TL olarak açıklandı. Ancak aşurede kavrulmuş iç fındık kullanılıyor. Kavrulmuş fındıkta fiyat artışı da yüzde 100’ün üzerinde gerçekleşti. Ürünün kalitesine göre Fındık Tarım Satış Kooperatifi’nin 1 kilogramlık ürünü 200 TL oldu. Öte yandan kayısıda fiyat artışı yüzde yüzde 95, iç cevizde yüzde 100 bademde ise yüzde 110 oldu.