Çeçen lider Kadirov'dan Kosova açıklaması

'NATO İSTİKRARSIZLIK MEYDANA GETİRİYOR'





Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Sırbistan-Kosova gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Kadirov, Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilimin nedeninin "saçma ve banal" olduğunu belirterek, gerilimin "dışarıdan" kışkırtıldığını iddia öne sürdü.Kadirov, Batı'nın, Ukrayna'daki planlarını "başarısız" olarak niteleyerek, bundan dolayı Balkanlar'daki bir yarayı "tekrardan açmaya karar verdiklerini" ileri sürdü.Ramazan Kadirov, iki ülke arasında yaşanan gerilimin "sıradan" olduğunu belirterek, "Kosovalı Müslümanların NATO'nun kışkırttığı taraflardan biri olması da çok ilginç ve aşağılayıcı. Çatışma o kadar saçma ve sıradan ki, dışarıdan kışkırtıldığına şüphe yok" dedi.