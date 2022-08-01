Samanyolu Haber /Dünya / Çeçen lider Kadirov'dan Kosova açıklaması /01 Ağustos 2022 13:03

Çeçen lider Kadirov'dan Kosova açıklaması

Rusya yönetiminin Ukrayna saldırı sonrasında bölgeye asker gönderen Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, yeni patlak veren Kosova-Sırbistan gerilimi için de bir dizi açıklamada bulundu.

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cumhuriyet.com.tr'de yer alan habere göre Çeçenistan lideri Ramazan Kadirov, Sırbistan-Kosova gerilimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadirov, Sırbistan ile Kosova arasındaki gerilimin nedeninin "saçma ve banal" olduğunu belirterek, gerilimin "dışarıdan" kışkırtıldığını iddia öne sürdü.

Kadirov, Batı'nın, Ukrayna'daki planlarını "başarısız" olarak niteleyerek, bundan dolayı Balkanlar'daki bir yarayı "tekrardan açmaya karar verdiklerini" ileri sürdü.

'NATO İSTİKRARSIZLIK MEYDANA GETİRİYOR'

Ramazan Kadirov, iki ülke arasında yaşanan gerilimin "sıradan" olduğunu belirterek, "Kosovalı Müslümanların NATO'nun kışkırttığı taraflardan biri olması da çok ilginç ve aşağılayıcı. Çatışma o kadar saçma ve sıradan ki, dışarıdan kışkırtıldığına şüphe yok" dedi.
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