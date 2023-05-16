ATA İttifakı'nın bileşeni Adalet Partisi'nden 2. tur açıklaması: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana

Gazeteci Gürkan Hacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüştüğü Vecdet Öz'ün ittifakın diğer bileşeni Zafer Partisi adına konuşmadığını söylediğini aktardı.



Hacır, paylaşımında Öz'ün "İlk turdan herkesin gereken dersi çıkarmış olması lazım. Protesto oyları bizde toplandı. Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana" dediğini belirtti.



Resmi olmayan sonuçlara göre, ittifakın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yüzde 5.17 oy aldı. Milletvekilli seçiminde ise Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nin oyu yüzde 2.44 oldu.