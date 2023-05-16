Samanyolu Haber /Politika / ATA İttifakı'nın bileşeni Adalet Partisi'nden 2. tur açıklaması: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana /16 Mayıs 2023 23:50

ATA İttifakı'nın bileşeni Adalet Partisi'nden 2. tur açıklaması: Gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana

ATA İttifakı içinde seçime giren Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana" dedi ATA İttifakı'nda yer alan Adalet Partisi'nin Genel Başkanı Vecdet Öz, cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turunda Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nu desteklemekten yana olduklarını belirtti.

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Gazeteci Gürkan Hacır, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, görüştüğü Vecdet Öz'ün ittifakın diğer bileşeni Zafer Partisi adına konuşmadığını söylediğini aktardı.

Hacır, paylaşımında Öz'ün "İlk turdan herkesin gereken dersi çıkarmış olması lazım. Protesto oyları bizde toplandı. Zafer Partisi adına konuşamam ama biz ehveni şer de olsa gönlümüz Millet İttifakı'ndan yana" dediğini belirtti.

Resmi olmayan sonuçlara göre, ittifakın cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan, yüzde 5.17 oy aldı. Milletvekilli seçiminde ise Zafer Partisi ve Adalet Partisi'nin oyu yüzde 2.44 oldu.
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