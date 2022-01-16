Samanyolu Haber /Spor / Atakaş Hatayspor- Galatasaray maçında tam 6 gol vardı /16 Ocak 2022 22:05

Atakaş Hatayspor- Galatasaray maçında tam 6 gol vardı

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor ile deplasmanda karşılaşan Galatasaray, sahadan 4-2 mağlup ayrılan taraf oldu.

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Galatasaray Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk oldu.

Mücadeleden 4-2 mağlup ayrılan Galatasaray'da yeni teknik direktör Torrent ilk maçından eli boş ayrıldı.

İLK YARI

23. dakikada Emre Kılınç ile öne geçen Galatasaray Patrick van Aanholt'un penaltıyı kaçırması ile farkı açma imkanını tepti. 43. dakikada ise Mame Diouf Hatayspor adına penaltıyı gole çevirerek skoru 1-1'e getirdi. İlk yarının son dakikasında Kerem Aktürkoğlu'nun frikiten bulduğu gol ile öne geçen Galatasaray ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.

İKİNCİ YARI

İkinci yarıya hızlı başlayan Hatayspor 62. dakikada Kamara ile skoru 2-2 yaptı. Golün ardından baskısını sürdüren Hatayspor, 79. dakikada Lobjanidze ile maçta ilk kez öne geçti. Bu golden 3 dakika sonra Ruben Riberio'ya yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören Taylan Antalyalı takımını 10 kişi bıraktı. Son dakikalarda arkada boş alan bırakan Galatasaray, Lobjanidze'nin 90. dakikadaki golüne engel olamadı ve mücadeleden 4-2 mağlup ayrıldı.

Bu sonucun ardından Hatayspor 35 puanla 3. sıraya yükselirken Galatasaray ise 27 puanda kaldı ve 13. sırada kaldı.

Kaynak: Cumhuriyet

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