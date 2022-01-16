Samanyolu Haber /Gündem / Boston lideri devirdi, Enes Kanter galibiyeti Bahadır Odabaşı’ya adadı /16 Ocak 2022 22:38

Boston lideri devirdi, Enes Kanter galibiyeti Bahadır Odabaşı’ya adadı

NBA Doğu Konferansı’nda Enes Kanter'in takımı Boston Celtics, lider Chicago Bulls’u 114-112 mağlup etti. Kanter, galibiyeti babasının tutukluğu nedeniyle psikolojisi bozulan ve hayatına son veren Bahadır Odabaşı’ya adadı.

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MUHAMMET ALİ TOKSOY-| BOLD MEDYA

NBA’de dün gece Doğu Konferansı’nda 11. sırada bulunan Boston Celtics ile Doğu Konferansı’nda lider Chicago Bulls karşı karşıya geldi. Michael Jordan’ın forma giydiği 1996-1997’den bu yana en iyi sezon başlangıcına imza atan Chicago Bulls, sezona koç değişikliği ile giren ve istediği ritmi bir türlü yakalayamayan Boston Celtics karşısında favori olarak gösterilse de karşılaşmayı kaybetti. Benchden gelerek 8 dakika süre alan Enes Kanter Freedom, takımına 1 ribaund, 5 sayı ile katkıda bulundu.

BU SEZON GALİBİYETİ İLK KEZ BİRİSİNE ADADI
Enes Kanter geçtiğimiz sezon Portland Trail Blazers’da oynarken takımının aldığı her galibiyeti, insan hakları ihlaline uğramış kişi ve kurumlara adamıştı. Bu sezon başta dünya çapındaki hukuksuzlukları etkili bir şekilde gündeme taşıyan Enes Kanter, takımının şu ana kadar elde ettiği galibiyetleri kimseye adamamıştı. 

Enes Kanter, Chicago Bulls galibiyetini, resmi Twitter hesabından babasının tutukluğu nedeniyle psikolojisi bozulan ve hayatına son veren Bahadır Odabaşı’ya adadı. Diktatör Erdoğan’ın siyasi tutsakları diye başladığı twitinde 4 yıldır cezaevinde olan  KHK'lı öğretmen Nureddin Odabaşı’nın, oğlunun cenazesine elleri kelepçeli katıldığını yazarak olayı dünya kamuoyuna taşıdı.
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