Samanyolu Haber /Gündem / Atalay Demirci davasında gelişme /01 Ekim 2019 20:01

Atalay Demirci davasında gelişme

15 Temmuz 2016'dan sonra başlatılan cadı avında tutuklanan ve bir süre hapiste kalan komedyen Atalay Demirci hakkında savcı 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep etti.

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Tutuksuz yargılanan komedyen Atalay Demirci, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istemişti. Savcı, Demirci hakkında ceza indirimi yapılmasını ise istemedi.

Ankara 19'uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanmasına devam edilen Atalay Demirci hakkında duruşması savcısı “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” suçundan ise beraat ettirilmesi de talep etti.

SAVCI ESASA DAİR MÜTALAASINI SUNDU

Demirci, Ankara’daki duruşmaya raporlu olduğu için katılmazken avukatı hazır bulundu. Önceki ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakın okunmasının ardından savcı, esasa dair mütalaasını sundu. 

Buna göre Demirci hakkında, “silahlı terör örgütüne üyelikten” 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapsi cezası talep edilirken, “anayasal düzeni ihlale teşebbüs” suçundan ise beraat ettirilmesi istendi. 

Demirci ve avukatının, mütalaaya karşı savunma hazırlayabilmeleri için duruşma ertelendi.
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