Samanyolu Haber /Gündem / Ataması yapılmadığı için seyyar satıcılık yapan öğretmen intihar etti /21 Şubat 2022 08:55

Ataması yapılmadığı için seyyar satıcılık yapan öğretmen intihar etti

Mersin’de yaşayan ve ataması yapılmadığı için seyyar satıcılık yapan 32 yaşındaki coğrafya öğretmeni İsmail Karahan, girdiği bunalım sonucu intihar etti.

SHABER3.COM

Mersin'de meydana gelen olayda İsmail Karahan, gün içinde pazarda seyyar satıcılık yaptıktan sonra amcasının evinde intihar etti. Yeğeninin cansız bedenini bulan amca Karahan, olayı polise bildirdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede genç öğretmenin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Olay yeri inceleme ekibinin yaptığı işlemlerin ardından Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılan İsmail Karahan'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından Tarsus Mezarlığı’nda aile fertleri ve yakınlarının gözyaşları arasında toprağa verildi.

PAZARDA SEYYAR SATICILIK YAPIYORDU

İsmail Karahan’ın, öğretmen olarak atanmak için yıllardır Milli Eğitim Bakanlığı’na başvuru yapmasına rağmen atanmadığı ve geçimini pazarlarda seyyar satıcılık yaparak sağlamaya çalıştığı öğrenildi. Karahan’ın bu nedenle bunalıma girdiği iddia edildi.

"SUÇLU SİZSİNİZ"

Eğitim Sen ve KESK’in Mersin şubeleri, İsmail Karahan’ın intiharı nedeniyle Milli Eğitim Bakanlığı’na ortak bir açıklamayla tepki gösterdi. Ortak açıklamada şunlar kaydedildi:

“İsmail Karahan. Bu, çaldığınız kaçıncı hayat? Nasıl da bitirdiniz ümitleri. Tarsus’ta pazarcılık yapan, atanamayan coğrafya öğretmeni, 32 yaşındaki meslektaşımız hayatına son verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, suçlu sizsiniz. Daha kaç hayat sönecek?"

AKŞENER VE ÖZEL’DEN TEPKİ

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla genç öğretmenin intiharı nedeniyle hükümete tepki gösterdi.

Akşener, paylaşımda, “Mersin Tarsus’ta atanamadığı için seyyar satıcılık yapan 32 yaşındaki coğrafya öğretmeni İsmail Karahan intihar ederek yaşamına son verdi. Onlar, büyüdüler ama büyütemediler, okudular ama okutamadılar, kazandılar ama atanamadılar, hak ettiler ama yaşayamadılar. Bugün Türkiye'de bir öğretmen daha öldü. Gencecik öğretmen bir evladımızı daha çaresizliğin karanlığında kaybettik. Yazıklar olsun” dedi.

Özgür Özel ise paylaşımında şunları kaydetti:

“Tarsus'ta atanamadığı için psikolojik sorunlar yaşayan bir öğretmenin intihar haberiyle sarsıldık. Daha fazla kötü haber almadan Milli Eğitim Bakanlığı'nı yeni atamalar yapmak için bir an önce takvim ilan etmeye davet ediyoruz. Bir öğretmen daha öldü."

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Ataması yapılmadığı için seyyar satıcılık yapan... Sonraki Haber >>

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cehaletin vücut bulmuş hali AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu

Cemaatin Yusuf Abisi!

Cemaatin Yusuf Abisi!

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

[Harun Tokak] Çoban Çeşmesi

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Hocaefendi'den Bekmezci için taziye: Bir yiğit vardı...

Miami sahiline helikopter düştü

Miami sahiline helikopter düştü

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda

İmamoğlu, Münih Güvenlik Konferansı’nda

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

İlaç zamlarını duyan vatandaş çıldırdı

Canlı yayında tekme tokat kavga

Canlı yayında tekme tokat kavga

AKP'li vatandaş: Erdoğan artık reisimiz değil

AKP'li vatandaş: Erdoğan artık reisimiz değil

AKP'nin parasını akladığı kumar çetesi faka bastı

AKP'nin parasını akladığı kumar çetesi faka bastı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:00:21