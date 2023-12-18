Samanyolu Haber /Gündem / Atatürk Barajı'nı da AKP yapmış! /18 Aralık 2023 21:44

Atatürk Barajı'nı da AKP yapmış!

AKP, 1983 yılında temeli atılan ve 1992’de hizmete açılan Atatürk Barajı'na da sahip çıktı. Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, ‘’Atatürk Barajını ülkemize biz kazandırdık’’ dedi. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta ise ‘’Utanmasalar tekerleği ve ateşi de biz bulduk diyecekler" dedi.

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Sözcü'den Veli Toprak'ın haberine göre AKP Ağrı Milletvekili Ruken Kilerci, DSİ bütçesiyle ilgili TBMM’deki konuşmasında, “Hükûmetlerimiz döneminde dev projeler yapıldı. Atatürk Barajı, Ilısu Barajı, Kuzey Kıbrıs  Su Temini, Ermenek, Deriner, Çine, Yusufeli Barajı, ülkemize kazandırılan seçkin eserlerden bazıları” dedi.

"PES DOĞRUSU"

İYİ Partili Erhan Usta ise bu sözlere tepki gösterdi ve “Pes doğrusu, bir AKP klasiği. Utanmasalar tekerleği biz bulduk, ateşi biz icat ettik falan diyecekler. Atatürk Barajı 1992 yılında işletmeye açıldı. Yapımına 1983’de başlandı. Seçmeni yanıltmaya yönelik bir sözdür. Böyle fahiş bir hatayı kimse kabul edemez. 1992’de açılan baraj, nasıl AKP döneminde yapılır? Baraj açıldığında AKP ana rahmine bile düşmemişti’’ dedi.

"KURDELESİNİ KESTİĞİMİZ MUAZZAM BARAJLAR VAR"

AKP Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu ise Usta’nın bu eleştirisi üzerine “276 baraj vardı biz iktidara geldiğimizde, bin 18’e çıkardık. Daha da devam eden barajlarımız var. Geçenlerde kurdelesini kestiğimiz muazzam barajlar da var’’ demekle yetindi.
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