Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapan şirket hakkında korkutan iddia: Rosatom'da gizli sorunlar













Rosatom'dan yapılan açıklamada, "Tüm reaktörlerimizin en yüksek güvenlik standartlarını karşıladığından emin olmak için UAEA, WANO, uluslararası nükleer güvenlik uzmanları, bağımsız düzenleyiciler ve santral operatörleri ile yakın işbirliği içinde çalışıyoruz" denildi.













Sözcü'de yer alan habere göre Türkiye'de inşası süren Akkuyu Nükleer Santrali'ni yapan Rus kamu nükleer enerji şirketi Rosatom'un iç yazışmalarını yayınlayan Bloomberg şirket ile ilgili bazı yeni bilgileri kamuoyu ile paylaştı.Bloomberg'in, "Belgeler Rusya'nın Nükleer Enerji Santralindeki Gizli Sorunları Ortaya Çıkarıyor" başlığıyla yayınladığı haberde Rusya'nın Belarus'ta inşa ettiği bir nükleer enerji santralinde bir sorun yaşandığına dikkat çekildi.Reaktörün kontrolünü etkileyebilecek ve hatta erimeye de sebebiyet verebilecek bu durumun yazışmalarda da ortaya konduğu kaydedilirken Bloomberg'deki haberde bu sebep yüzünden Belarus'taki projenin askıya alındığı belirtildi.Belarus'un Rus Rosatom için bir deneme tahtası olduğunu belirten Bloomberg muhabirleri, "Belarus'taki ünite şu anda devrede ve geçen ay devreye alındı. Ancak Litvanya'nın başkenti Vilnius'a sadece 50 kilometre (31 mil) uzaklıkta bulunan Astravets tesisinde daha önce yaşanan sorunlar, Belarus'un Rosatom'un dünyaya ihraç ettiği yeni bir reaktör tasarımı için yabancı bir test alanı olması nedeniyle özellikle önem taşıyor. VVER-1200 olarak adlandırılan benzer ünitelerin önümüzdeki 12 ay içinde Bangladeş ve Türkiye'de devreye alınması planlanıyor" ifadesine yer verdi.Bloomberg'deki haberde, Litvanya Devlet Güvenlik Dairesi'nin resmi internet sitesinde yayınlanan açıklamada, "İstihbarat, Belarus ve Rosatom'un Belarus Nükleer Santralinde meydana gelen olaylara ve tespit edilen kusurlara ilişkin bilgileri sakladığını gösteriyor" denildiği hatırlatıldı. Haberde ayrıca Belarus'taki deneyimin Rosatom'un "teknolojilerinin güvenilirliğini ve güvenliğini sağlayamadığını" gösterdiği belirtildi.Haberde, "Bu raporlara aşina olan Avrupalı yetkililere göre, Belarus'taki santralin iç denetimleri ve Rusya'nın Türkiye'nin ilk nükleer santralinin inşasında kaydettiği ilerleme, Baltık casusluk ajansının bazı endişelerini destekliyor" denildi.Rosatom, "Reaktörlerimizin güvenliğini ve operasyonel bütünlüğünü tehlikeye atabilecek bildirilmemiş olaylarla ilgili her türlü spekülasyonu kategorik olarak reddediyoruz" açıklamasını yaptı.Bloomberg'deki haberde, "Türkiye'nin elektrik ihtiyacının onda birini karşılamak üzere tasarlanan dört adet VVER-1200 reaktöründen oluşan 20 milyar dolarlık Akkuyu projesi, Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından şahsen desteklenmişti" denildi.Haberde, Rosatom'un geciken teslimatlar yüzünden Çin ve Rusya'dan henüz denenmemiş tedarikçilere güvenmek zorunda kaldığına da dikkat çekildi.Bloomberg'deki haberde, "Belgeler Rosatom'un geciken teslimatlarla karşı karşıya olduğunu ve son aylarda Türkiye'deki santral için kontrol, enstrümantasyon ve yedek güç sistemlerinin yanı sıra şalt cihazları, kazan parçaları ve kompresörleri zamanında tedarik etmekte zorlandığını gösteriyor. Şirket ayrıca boşlukları doldurmak için Çin ve Rusya'dan az sayıda yeni ve denenmemiş tedarikçiye güvenmek zorunda kaldı" denildi.