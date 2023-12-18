İlaca yüzde 25 zam geldi: Firmalar ilaç tedarikini kesti

Ercanlı, ya firmaların ilaç tedarikini sağlaması ya da uygulama tarihinin öne çekilmesi gerektiğini söyledi.





Eczacıların duruma çok öfkeli olduğunu ve hastaların gerçek anlamda mağdur bırakıldığını söyleyen Özcan, "Kararname açıklandığı an suistimal edilmemesi için ertesi gün yürürlüğe girmesi gerekirdi. Böyle boşluk bırakıldığında suistimal edeni çok olur" dedi.



