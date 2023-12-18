Samanyolu Haber /Spor / İngiltere'yi karıştıran pozisyon sonrası Manchester City ceza aldı! /18 Aralık 2023 22:51

İngiltere'yi karıştıran pozisyon sonrası Manchester City ceza aldı!

Manchester City'nin Premier Lig'de 3-3 berabere kaldığı Tottenham maçının son anlarında yaşanan bir pozisyon sonrası hakem Simon Hooper'a karşı yapılan itirazlara ceza çıktı. Federasyon City oyuncularının aşırıya kaçan tepkisi nedeniyle kulübe para cezası kesti.

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İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig'de oynanan ve 3-3 berabere biren Manchester City-Tottenham maçına damga vuran pozisyon sonrası flaş bir karara imza attı.

Nefes kesen maçın son anlarında Manchester City'nin öne geçme fırsatını son düdükle birlikte bitiren hakem Simon Hooper'ın kararı ülkede bir skandal olarak yorumlanmıştı.

BARİZ GOL ŞANSINI KESMİŞTİ

Tüm dünyada gündem olan o pozisyonda hakem Simon Hooper, Manchester City oyuncusu Grealish'in kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda avantaj durumunu kesmiş ve öncesinde yaşanan pozisyon nedeniyle Manchester City lehine faul düdüğü çalarak oyunu durdurmuştu.

Hooper'ın kararına başta Erling Haaland olmak üzere City oyuncularının tamamı yoğun tepki göstermişti. Bariz gol şansını faul gerekçesi ile durdudan Hooper'a olan öfke Ada basınını sallamıştı.

FATURAYI CITY'E YOLLADILAR

Yaşananların ardından İngiliz federasyonu çok konuşulacak bir karara imza attı ve faturayı Manchester City'e kesti.

Federasyondan yapılan açıklamada; "Manchester City, 3 Aralık Pazar günü Tottenham Hotspur ile oynanan Premier Lig maçında oyuncularının bir maç görevlisinin etrafını sarmasının ardından 120.000 Sterlin para cezasına çarptırıldı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan yapılan açıklamada Manchester City Kulübü'nün oyuncularının uygunsuz bir şekilde davrandıklarını kabul ettiği de yer aldı.
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