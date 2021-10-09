Atilla Yeşilada'dan flaş tahmin: Doların yükseliş tarihini açıkladı

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Merkez Bankası son PPK toplantısında faiz indirimine gitmişti. Piyasalar yüksek enflasyona rağmen faiz indirimine sert tepki verdi. 8.50 bandında bulunan dolar kuru ani bir yükselişle 8.80'leri gördü. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu son yaptığı enflasyon toplantısında faiz indirimi mesajı vermişti. Hem Merkez Bankası'nın faiz kuru hem de Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından dolar kurunda kısa süreli şoklar yaşanıyor. Dolar kuru bu kısa süreli şoklarda 8.99'a kadar yükseliyor. Dolar kurunda bu kadar ciddi oynamalar yaşanırken vatandaşlar dolar kurunun geleceğini merak ediyor.





ATİLLA YEŞİLADA'DAN DOLAR KURU YORUMU

Ekonomik gelişmelerin ele aqlındığı İntegral Forex TV’de İntegral Yatırım Danışmanı Dr. Artunç Kocabalkan’ın konuğu Yatırım Rehberi Atilla Yeşilada dolar kurunda yaşanan gelişmeleri ele aldı. Ekonomist Yeşilada Jp Morgan’ın yayınladığı raporlar üzerinden altın ve borsaları değerlendirdi. Ekonomist Yeşilada, Çin ekonomisinde yaşanan gelişmeleri “Gelişen piyasalarda para kaçışları başladı” olarak yorumlarken, dünyada genel olarak ekonomik yavaşlama yaşandığını ifade etti. “TDİ verileri piyasaları ve Dolar’ı nasıl etkiler?” sorularını da “Ayı tuzağından kaçış yok” başlığı altında değerlendirdi.





DOLAR ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA YÜKSELEBİLİR

Atilla Yeşilada dolar kurunda yükseliş geleciğine dikkat çekti. Yeşilada şu ifadeleri kullandı ''Profesör Kavcıoğlu'nun açıklamaları faiz indirimlerinin devam edeceğini gösteriyor. Bütün dünyada ciddi bir enflasyon korkusu var öte yandan gelişen ülkelerin bankaları faiz arttırıyor ve bunun büyümeye getireceği riskleri göze alıyor. Türkiye tam tersini yapıyor bu şartlar altında Ben Dolar/TL'nin yükselişini sürdürmesini beklerim.





DOLAR KURU 9 LİRAYI GEÇECEK

Tarım dışı istihdam çok zayıf çıkıp da doları düşürmezse Gelecek hafta dolar 9 lirayı aşar diye düşünüyorum.