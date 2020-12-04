AtlasGlobal işçileri eylem çadırı kurdu

İki yıldır maaşlarını ve tazminatlarını alamayan AtlasGlobal işçileri dün ETS tur önünde çadır kurarak kapının önüne pankartlar bıraktı.
"Ali Murat Ersoy'a (ETS'nin yönetim kurulu başkanı) haber verin! Alacaklarımızın peşini hiçbir zaman bırakmayacağız" yazılı pankartı şirketin kapısının önüne bırakan işçiler, "Hakkımızı alana kadar eylemimiz devam edecek." mesajı verdi.
İşçiler, maaşlarının, kıdem, ihbar tazminatlarının ödenmesini ve kötü yönetimden dolayı AtlasGlobal personelinden özür dilenmesini istedi.