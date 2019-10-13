Samanyolu Haber /Gündem / Avcılar'da depremde yıkılan minarenin malzemesinden çalmışlar /13 Ekim 2019 10:36

Avcılar'da depremde yıkılan minarenin malzemesinden çalmışlar

5,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan caminin minaresinin, standartlara uygun yapılmadığı ve minarede 14-16'lık yerine 8'lik demir kullanıldığı ortaya çıktı.

SHABER3.COM

26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan 39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinde, 14-16'lık yerine 8'lik demir kullanıldığı ortaya çıktı.  

DENETİM YAPILMAMIŞ

İstanbul ve çevresinde çok sayıda cami ve minaresinin yıkımında görev yapan uzmanlardan biri olduğu söylenen Yücel Özden, “Bu minarelerin yapımında denetim olmamış. Minarenin içine de merdiven koymamışlar. Kopan yerde 8'lik demir var. Oysa en az 14-16'lık demir olması lazım. Bunun yanı sıra içinde birbirini tutacak merdivenler olması lazım. İçinde merdiven de yok. Rüzgar vurduğu zaman zayıf yerden kopar. Bu sadece Avcılar'daki camiye özgü bir şey değil. Başka yerlerde yıktığımız cami minarelerinde de aynı durum vardı. Bağımsız yapmışlar. İndirirken devriliyor veya açılmış, patlamış. Böyle eski yapılarda hep sıkıntılar var” diye konuştu.

Özden, minare çevresinin 5 metre 80, içinin 5 metre 20 santimetre olduğunu, kesildikten sonra zincirlerle indirilecek parçaların terazi hassaslığında dengede tutulması gerektiğini, çalışmaların akşam saatlerinde tamamlanacağını belirtti.

Avcılar Müftüsü Bekir Derin ise caminin veya diğer minare için risk raporu bulunmadığını savunarak, caminin kısa sürede ibadete açılabileceğini söyledi.

Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından Hacı Ahmet Tükenmez Camii, depremden bir gün sonra detaylı incelenmek üzere mühürlenmişti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber ... Sonraki Haber >>

Bir Nefes!

Bir Nefes!

Beyaz TV sunucusundan İzmir Barosu'na: Hainsiniz, şerefsizlik yapmayın

Beyaz TV sunucusundan İzmir Barosu'na: Hainsiniz, şerefsizlik yapmayın

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

KHK’lıların pasaport mağduriyeti meclis gündeminde

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Önkibar'ın iki sene önce yumruk yediği görüntüler servis edildi

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Bir yük gemisi kürekçileri biçti

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araç kullanırken hem uyudu hem de başkasını suçladı

Araba bir anda takla attı

Araba bir anda takla attı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

Son atlayış... Paraşütü açılmadı

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

‘Tutsak bebeklere özgürlük’ konvoyu Washington’da

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?

İmamoğlu 'keskin sirke' Göksu'ya ne tavsiye etti?
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:27:26