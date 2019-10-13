Avcılar'da depremde yıkılan minarenin malzemesinden çalmışlar

26 Eylül'de meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremde yıkılan 39 yıllık Hacı Ahmet Tükenmez Camii'nin minaresinde, 14-16'lık yerine 8'lik demir kullanıldığı ortaya çıktı.





DENETİM YAPILMAMIŞ





İstanbul ve çevresinde çok sayıda cami ve minaresinin yıkımında görev yapan uzmanlardan biri olduğu söylenen Yücel Özden, “Bu minarelerin yapımında denetim olmamış. Minarenin içine de merdiven koymamışlar. Kopan yerde 8'lik demir var. Oysa en az 14-16'lık demir olması lazım. Bunun yanı sıra içinde birbirini tutacak merdivenler olması lazım. İçinde merdiven de yok. Rüzgar vurduğu zaman zayıf yerden kopar. Bu sadece Avcılar'daki camiye özgü bir şey değil. Başka yerlerde yıktığımız cami minarelerinde de aynı durum vardı. Bağımsız yapmışlar. İndirirken devriliyor veya açılmış, patlamış. Böyle eski yapılarda hep sıkıntılar var” diye konuştu.







Özden, minare çevresinin 5 metre 80, içinin 5 metre 20 santimetre olduğunu, kesildikten sonra zincirlerle indirilecek parçaların terazi hassaslığında dengede tutulması gerektiğini, çalışmaların akşam saatlerinde tamamlanacağını belirtti.





Avcılar Müftüsü Bekir Derin ise caminin veya diğer minare için risk raporu bulunmadığını savunarak, caminin kısa sürede ibadete açılabileceğini söyledi.





Avcılar Belediyesi ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevlilerinin incelemesi ardından Hacı Ahmet Tükenmez Camii, depremden bir gün sonra detaylı incelenmek üzere mühürlenmişti.