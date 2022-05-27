Samanyolu Haber /Gündem / Avrupa alarmda! Maymun çiçeği vaka sayısı 219'a yükseldi /27 Mayıs 2022 09:34

Avrupa alarmda! Maymun çiçeği vaka sayısı 219'a yükseldi

Avrupa’da son altı günde vaka sayısı yaklaşık beş kat arttı. Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi’ne göre, vakaların çoğunu eşcinsel genç erkekler oluşturuyor.

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Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Maymun Çiçeği virüsünün sürekli var olduğu Afrika ülkeleri dışında 219 vaka görüldüğünü açıklandı. Virüs, bu hastalığın endemik olduğu batı ve orta Afrika ülkelerine seyahat geçmişi bulunmayanlar arasında ilk kez yayılıyor.

ECDC’nin salgına dair son açıklamasında, virüsün çoğunlukla eşcinsel genç erkekler arasında yayıldığı tespitine yer verildi. Ayrıca, cinsel yönelimden bağımsız olarak birden fazla partneri bulunanların daha büyük risk altında olduğu kaydedildi.

EN YAYGIN İNGİLTERE VE İSPANYA’DA

Maymun çiçeğinin bu ay başlarında ilk kez görüldüğü İngiltere’de 71 hasta tespit edilirken, İspanya’da 51, Portekiz’de 37, Kanada’da 15 ve ABD’de 9 kişiye tanı kondu. ECDC, bulaşma riskinin “çok düşük” olduğunu kaydetse de sadece Avrupa Birliği ülkelerinde, 20 Mayıs’ta 38 olan vaka sayısı neredeyse beş kat artmış durumda. Hastalığın “hafif” semptomlarla atlatıldığı kaydedilirken, henüz ölüm bildirilmedi.

AFRİKA’DA ENDEMİK HASTALIK

Çiçek hastalığına kıyasla daha hafif geçen bir hastalık olan maymun çiçeği, batı ve orta Afrika’daki 11 ülkede endemik durumda. Özel bir aşısı ya da tedavisi bulunmasa da çiçek aşısı bu virüse karşı yüzde 85 koruyuculuk sağlıyor. Ayrıca aşısız olsalar bile hastalar genelde birkaç hafta içinde iyileşiyor.
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