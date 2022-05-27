Avrupa alarmda! Maymun çiçeği vaka sayısı 219'a yükseldi

Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), Maymun Çiçeği virüsünün sürekli var olduğu Afrika ülkeleri dışında 219 vaka görüldüğünü açıklandı. Virüs, bu hastalığın endemik olduğu batı ve orta Afrika ülkelerine seyahat geçmişi bulunmayanlar arasında ilk kez yayılıyor.





ECDC’nin salgına dair son açıklamasında, virüsün çoğunlukla eşcinsel genç erkekler arasında yayıldığı tespitine yer verildi. Ayrıca, cinsel yönelimden bağımsız olarak birden fazla partneri bulunanların daha büyük risk altında olduğu kaydedildi.





EN YAYGIN İNGİLTERE VE İSPANYA’DA





Maymun çiçeğinin bu ay başlarında ilk kez görüldüğü İngiltere’de 71 hasta tespit edilirken, İspanya’da 51, Portekiz’de 37, Kanada’da 15 ve ABD’de 9 kişiye tanı kondu. ECDC, bulaşma riskinin “çok düşük” olduğunu kaydetse de sadece Avrupa Birliği ülkelerinde, 20 Mayıs’ta 38 olan vaka sayısı neredeyse beş kat artmış durumda. Hastalığın “hafif” semptomlarla atlatıldığı kaydedilirken, henüz ölüm bildirilmedi.



