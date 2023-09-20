Avrupa Birliği 'ehliyet' sistemini değiştiriyor: Milyonlarca kişi etkilenecek!..

Avrupa Birliği’nin ‘ehliyet reformu’ ilk olarak Avrupa Parlamentosu Ulaştırma ve Turizm Komitesi’nde ele alındı. Karayolu trafik kanununda değişiklik öngören tasarının hayata geçmesi halinde birçok sürücü için önemli ölçüde maliyet de ortaya çıkacak. Tasarıda yer alan en önemli değişiklik ise yaş gruplarına göre kademeli hız sınırları getirilmesi. Buna göre, ehliyeti yeni alan acemi sürücüler için 90 km/s hız sınırı öngörülüyor. Eğer tasarı böyle yasalaşırsa acemi sürücü statüsündekilerin bazı otoyollara çıkması veya otoyolda sollama yapması imkânsız hale gelecek.









Ayrıca, yeni sürücüler için ehliyetlerin deneme süresinden sonra yeniden bir sürüş testi yapmaları da istenecek. Acemi şoförleri çok yakından etkileyecek bir başka düzenleme ise gece sürüş yasağı. Taslağa göre acemilerin gece yarısından sabah 06.00’ya kadar araç kullanması kısıtlanacak. Yaşlılara yönelik kısıtlamalar da oldukça sert. Buna göre, ehliyetler, 60 yaşından büyükler için 7 yıl, 70 yasından büyük olanlar için 5 yıl, 80 yaşından itibaren ise iki yıl geçerli olacak. Bu süreden sonra ehliyetin, kapsamlı tıbbi ve psikolojik muayenelerden sonra masrafları kişiye ait olmak üzere yenilenmesi istenecek.