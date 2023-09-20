Samanyolu Haber /Gündem / İsveç’te yüksek mahkeme, PKK’ya para toplayan kişinin Türkiye’ye sınır dışı edilme kararını bozdu /20 Eylül 2023 14:35

İsveç’te yüksek mahkeme, PKK’ya para toplayan kişinin Türkiye’ye sınır dışı edilme kararını bozdu

İsveç’te yüksek mahkeme, PKK için para toplamaktan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırılan 40 yaşındaki kişinin hapis cezasını onarken, cezasını çektikten sonra Türkiye’ye sınır dışı edilmesi kararını da iptal etti.

SHABER3.COM

Yüksek mahkemeden yapılan yazılı açıklamada, söz konusu kişinin ‘teröre finans sağlamak’, ‘gasp teşebbüsü’ ve ‘silahlı saldırıdan’ suçlu bulunduğu ve bir alt mahkemenin verdiği cezanın onandığı belirtildi.

Açıklamada, bir alt mahkemenin suçlunun cezasını çektikten sonra Türkiye’ye sınır dışı edilme kararını da iptal ettiği kaydedildi.

Stockholm Bölge Mahkemesi, 6 Haziran’da bu kişinin söz konusu suçlardan 4,5 yıl hapis cezasına çarptırmış ve şahsın cezasını çektikten sonra Türkiye’ye sınır dışı edileceği belirtilmişti.

Böylece, ülkede ilk kez, PKK adına para toplayan bir kişiye hapis cezası verilmiş oldu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber İsveç’te yüksek mahkeme, PKK’ya para toplayan kişinin... Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
14:50:33