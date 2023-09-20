Samanyolu Haber /Gündem / Karabağ'daki Ermeni gruplar silah bıraktı Operasyon durduruldu /20 Eylül 2023 13:39

Karabağ'daki Ermeni gruplar silah bıraktı Operasyon durduruldu

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'daki Ermeni grupların silah bıraktığını, Azerbaycan ordusunun antiterör operasyonunun durdurulduğunu duyurdu.

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Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da “terörle mücadele operasyonu” olarak adlandırdığı yoğun topçu ateşinin ardından, Rus TASS haber ajansı, Rus barış koruma güçlerinin katılımıyla ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.
Habere göre Dağlık Karabağ'daki etnik Ermeniler, Ruslar'ın teklifi üzerine bugün yerel saatle 1'den itibaren çatışmaların sonlandırılması için ateşkesi kabul etti.

Azerbaycan da, "Karabağ'daki silahlı oluşumların dağıtılması ve silahsızlandırılması için anlaşıldığını" duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli antiterör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.



Azerbaycan'ın askeri operasyon yürüttüğü Dağlık Karabağ'daki Ermeni ayrılıkçılar da , Bakü yönetiminin bölgenin Azerbaycan'a entegre olması için görüşme yapma teklifini kabul ettiklerini açıkladı.

Ayrılıkçı yetkililerin yaptığı yazılı açıklamada "Azerbaycan tarafının, Dağlık Karabağ'daki Ermenilerin hakları ve güvenliğini garanti altına alarak bölgenin yeniden entegre edilmesi konusu, yerel Ermeni nüfusunun temsilcileri ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nin merkezi makamları arasında görüşülecek. Görüşmeler 21 Eylül'de Yevlak kentinde yapılacak" denildi.

Ayrılıkçı Ermeni güçleri, Azerbaycan'ın savunma hatlarını aştığını ve bir dizi hakim tepeyi ve stratejik kavşağı ele geçirdiğini belirtmişti.

Kendilerine "Artsakh Cumhuriyeti" adını veren Karabağlı ayrılıkçı Ermeniler, bu durumda bölgedeki Rus barış gücünün arabuluculuğuyla, yerel saatle 13:00'ten itibaren ateşkesi kabul etmekten başka çareleri kalmadığını söyledi.

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