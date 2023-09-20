Karabağ'daki Ermeni gruplar silah bıraktı Operasyon durduruldu

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ’da “terörle mücadele operasyonu” olarak adlandırdığı yoğun topçu ateşinin ardından, Rus TASS haber ajansı, Rus barış koruma güçlerinin katılımıyla ateşkes konusunda anlaşmaya varıldığını bildirdi.

Habere göre Dağlık Karabağ'daki etnik Ermeniler, Ruslar'ın teklifi üzerine bugün yerel saatle 1'den itibaren çatışmaların sonlandırılması için ateşkesi kabul etti.





Azerbaycan da, "Karabağ'daki silahlı oluşumların dağıtılması ve silahsızlandırılması için anlaşıldığını" duyurdu. Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Karabağ'ın Ermeni nüfusunun temsilcilerinin Rus Barış Gücü aracılığıyla yaptığı başvurusu dikkate alınarak lokal nitelikli antiterör operasyonunun durdurulması konusunda anlaşmaya varıldığı bildirildi.



