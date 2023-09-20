X'in (Twitter) ücretli olacağı açıklayınca Twittercıların kurduğu Bluesky rekor kırdı

Musk'ın X'in yalnızca ücretli olacağını söylemesinden bir gün sonra Bluesky rekor kayıt aldı





Elon Musk, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu ile yaptığı bir canlı yayın sırasında, X'in yani eski adıyla Twitter'ın tüm kullanıcılarından platformu kullanmak için "küçük bir aylık ödeme" almayı planladığını söylemişti.





BLUESKY KENDİ REKORUNU KIRDI





Tüm bu yaşananların ardından Twitter'ın eski CEO'su Jack Dorsey'nin kuruluşu olan Bluesky, kullanıcı akınına uğradı. Platform henüz davetiye kodu ile çalışsa da günlük katılım rekorunu kırdı.









19 Eylül Salı günü Musk X'i herkes için ücretli yapacağını duyurduktan sonra Bluesky'a aynı gün 42 bin kullanıcının davetiye koduyla kayıt olduğu aktarıldı. Platformun halihazırda 1 milyondan fazla kullanıcıya sahip olduğu biliniyor.





KATILIM SAYISI İKİYE KATLANDI





Geçtiğimiz ay için takipçideki Bluesky kayıt sayılarına bakıldığında, platformun genellikle günde 10.000 ila 20.000 yeni kayıt gördüğü görüldü.





Bluesky, her zamanki günlük yeni kullanıcı sayısını şimdiden ikiye katladı ve günün bitmesine daha birçok saat var.