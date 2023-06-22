Avrupa Birliği kapısı kapandı

İktidar Türk vatandaşlarının Ekim 2016'dan itibaren Avrupa ülkelerine vizesiz seyahat edebileceklerini açıkladı. Aradan 7 yıl geçti, vizesiz Avrupa hayal olduğu gibi AB ülkeleri ile ABD ve Kanada'dan gelen “Ret” yanıtları yüzde 50'yi geçti. Vize başvurusunda bulunan her 2 Türk vartandaşından birine olumsuz yanıt veriliyor. Türk vatandaşlarının, AB ülkelerine yaptığı vize başvurularının ret oranları giderek arttı. 2004 yılında sadece yüzde 4 olan ret oranı, 2022'de yüzde 50'yi geçti. CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, eğitim, sağlık, iş ve fuar için yüzbinlerce kişinin vize beklediğini, ret cevabı alanlar arasında sanatçı ve gazetecilerin de olduğunu söyledi.





AB ADAYI OLMAYAN ÜLKELER





Çakırözer TBMM'de vize konusundaki Meclis Araştırma önergesi ele alınırken, yaşanan sıkıntıyı şöyle anlattı:





“2022'de 3,5 milyon yurttaşımız, Avrupa ülkeleri, ABD ve Kanada başta olmak üzere yurt dışına çıkmak için vize başvurusunda bulundu'' dedi ve şunları söyledi: “Vize bekliyorlar ve ret cevabı alıyor. Sanatçısı, gazetecisi; Tolga Çevik, Özcan Deniz, Volkan Konak, Onur Akın, Altan Sancar, Deniz Türkali, burs kazanan öğrenciler, konferans daveti alan hocalar, bağlantı yapacak ihracatçılar, Cihangir Muhtarı bile var, düğününü kaçıran polis de var. Bizim gibi AB adayı olan Kuzey Makedonya, Karadağ, Moldova, Sırbistan ve Ukrayna ile AB adayı dahi olmayan Gürcistan, Bosna Hersek gibi onlarca ülke vatandaşı Avrupa'ya serbest giriyor. Ama aynı vize kolaylığı Türk vatandaşlarından esirgeniyor. Hani 1 Temmuz 2016'da vizesiz seyahat başlayacaktı?”



